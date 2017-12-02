Прекратен продукт
220-240 V
Иновативните продукти Avent iQ на Philips са интелигентен отговор на вашите потребности – проектирани да улеснят храненето и грижата за вашето бебе.
Поддържа съдържанието стерилно чрез непрекъснато повторение на цикъла в продължение на 24 часа. Функцията за пауза ви позволява да извадите това, което ви трябва, без да прекъсвате цикъла.
Усъвършенстваният цифров дисплей и предупредителните звуци ви информират по време на цикъла на стерилизиране.
5.0
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Tonia27
02/12/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Odlican proizvod. Sterilizacija sigurna, moze se mnogo bebinih stvari sterilizirati.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF276/42 Digitalni sterilizator na paru
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF276/42 Digitalni sterilizator na paru
Vioflo2783
17/06/2019
România
Nelipsit unei mamici
Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
DanielaC
07/05/2019
România
Un produs extraordinar!
Recomand acest sterilizator. Noi il avem de peste 7 ani, l-am folosit pentru fetita, apoi a fost folosit pe rand de inca doua familii (finutii nostri), iar in ultimul an a revenit in familia noastra, fiind folosit pentru noul membru al familiei. Functioneaza perfect si nu am avut niciodata nici un fel de problema cu el. Este usor de utilizat si la fel de usor de curatat.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
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