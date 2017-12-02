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Прекратен продукт

Philips AventЦифров паров стерилизатор

SCF276/26

5
| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Винаги готов заедно с вас
Цифровият парен стерилизатор Philips Avent работи бързо и непрекъснато, за да поддържа съдържанието стерилно, докато ви потрябва, и така ви дава повече време за ежедневните ви задачи.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Авангардна технология за 24-часова стерилизация

Винаги готов заедно с вас

  • 220-240 V

iQ технология - интелигентен отговор на вашите потребности

iQ технология - интелигентен отговор на вашите потребности

Иновативните продукти Avent iQ на Philips са интелигентен отговор на вашите потребности – проектирани да улеснят храненето и грижата за вашето бебе.

Стерилно съдържание денонощно

Стерилно съдържание денонощно

Поддържа съдържанието стерилно чрез непрекъснато повторение на цикъла в продължение на 24 часа. Функцията за пауза ви позволява да извадите това, което ви трябва, без да прекъсвате цикъла.

Цифровият дисплей ви информира своевременно

Цифровият дисплей ви информира своевременно

Усъвършенстваният цифров дисплей и предупредителните звуци ви информират по време на цикъла на стерилизиране.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

02/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Odlican proizvod. Sterilizacija sigurna, moze se mnogo bebinih stvari sterilizirati.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF276/42 Digitalni sterilizator na paru

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF276/42 Digitalni sterilizator na paru

17/06/2019

România

România

Nelipsit unei mamici

Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

07/05/2019

România

România

Un produs extraordinar!

Recomand acest sterilizator. Noi il avem de peste 7 ani, l-am folosit pentru fetita, apoi a fost folosit pe rand de inca doua familii (finutii nostri), iar in ultimul an a revenit in familia noastra, fiind folosit pentru noul membru al familiei. Functioneaza perfect si nu am avut niciodata nici un fel de problema cu el. Este usor de utilizat si la fel de usor de curatat.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF276/26 Digital Steam Sterilizer

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF276/26 Digital Steam Sterilizer

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