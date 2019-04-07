Прекратен продукт
Просто налейте вода, заредете и поставете в микровълновата фурна за 2 минути. 2 минути при 1100-1850 W, 4 минути при 850-1000 W, 6 минути при 500-850 W.
Става за повечето микровълнови фурни. Удобен за пътуване.
4.6
от 5
8
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
Ella
07/04/2019
Україна
Быстро,экономно,эффективно
Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.
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Този отзив е направен за SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Предимства
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
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Този отзив е направен за SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
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Този отзив е направен за SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.