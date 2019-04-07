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Прекратен продукт

Philips AventМикровълнов паров стерилизатор

SCF271/07

4.6
| (8) Отзиви | 88% препоръчват този продукт
Свръхбърз и удобен
Леката и компактна конструкция на микровълновия парен стерилизатор Philips Avent SCF271/07 го прави идеален за стерилизиране на бутилки за хранене в дома и извън него. Съдържанието остава стерилно в продължение на 24 часа, ако не се отваря капакът.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Стерилизира 6 бутилки за хранене за 2 минути

Свръхбърз и удобен

Свръхбърз, лесен за употреба

Свръхбърз, лесен за употреба

Просто налейте вода, заредете и поставете в микровълновата фурна за 2 минути. 2 минути при 1100-1850 W, 4 минути при 850-1000 W, 6 минути при 500-850 W.

Компактна и лека

Компактна и лека

Става за повечето микровълнови фурни. Удобен за пътуване.

Идеален за дома и при пътуване

Идеален за дома и при пътуване

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

8

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

2
1

07/04/2019

Україна

Україна

Быстро,экономно,эффективно

Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Предимства

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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