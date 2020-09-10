Прекратен продукт
SCF260/22
220-240 V
Просто избирате от няколко опции и технологията iQ изчислява времето за подгряване за лекото и равномерно затопляне на храната на вашето бебе.
Лесният за употреба цифров дисплей ви информира своевременно.
Храните се затоплят равномерно без горещи точки. Автоматичното изключване означава, че няма риск от прегряване.
3.7
от 5
18
Отзиви
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Предимства
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Недостатъци
Brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Maybay
25/06/2018
Česká republika
Doporučuji
Ohřívač lahví je užitečný pomocník nejen při ohřívání mléka, ale i příkrmů.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF260/15 Digitální ohřívač lahví
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF260/15 Digitální ohřívač lahví
Zoe41
22/12/2015
Polska
Потвърден купувач
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
Изключение: не се препоръчва използване с полипропиленовата полупрозрачна бутилка Philips Avent от 11 унции/330 мл.