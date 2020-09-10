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  • Бързо, интелигентно подгряване

Прекратен продукт

Philips AventЦифров нагревател за бутилка

SCF260/22

3.7
| (18) Отзиви
Бързо, интелигентно подгряване
Новият цифров нагревател за бутилка и бебешка храна улеснява бързото и безопасно затопляне на храната за бебето. Усъвършенстваната му технология автоматично пресмята времето за затопляне. Просто изберете няколко първоначални опции и оставете нагревателят за бутилка да свърши останалата работа!
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Бързо, интелигентно подгряване

  • 220-240 V

Много опции за свръхбързо подгряване

Много опции за свръхбързо подгряване

Просто избирате от няколко опции и технологията iQ изчислява времето за подгряване за лекото и равномерно затопляне на храната на вашето бебе.

Уведомява ви, когато храната е готова

Лесният за употреба цифров дисплей ви информира своевременно.

Нагрява безопасно и равномерно

Нагрява безопасно и равномерно

Храните се затоплят равномерно без горещи точки. Автоматичното изключване означава, че няма риск от прегряване.

Технически данни

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Отзиви

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3.7

от 5

18

Отзиви

3

10/09/2020

Polska

Polska

Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo

Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.

Предимства

Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

25/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Ohřívač lahví je užitečný pomocník nejen při ohřívání mléka, ale i příkrmů.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF260/15 Digitální ohřívač lahví

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF260/15 Digitální ohřívač lahví

22/12/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

rewelacja

nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

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      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 

      1. Изключение: не се препоръчва използване с полипропиленовата полупрозрачна бутилка Philips Avent от 11 унции/330 мл.