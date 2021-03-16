Прекратен продукт
Отпиване без протичане
6 м +
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Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.
Тази чаша Philips Avent е направена от материали без бисфенол-A.
4.7
от 5
7
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
NovaMama20
16/03/2021
Hrvatska
Odličan, čvrst a mek usnik
Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
Dachin
21/12/2020
România
Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.
Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Потвърден купувач
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.