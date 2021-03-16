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  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане

Прекратен продукт

Philips AventМеки накрайници

SCF252

4.7
| (7) Отзиви | 86% препоръчват този продукт
Отпиване без протичане
Меките накрайници Philips Avent са предназначени за нежни венци и са идеалната първа стъпка от естествено кърмене или хранене с бутилка към чаша за пиене. Те включват херметична клапа с предстоящо патентоване, която улеснява сменянето на чаши с отпиване без протичане.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Отпиване без протичане

  • Отпиване без протичане

  • 6 м +

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

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Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.

Тази чаша е направена от материали без бисфенол-A

Тази чаша е направена от материали без бисфенол-A

Тази чаша Philips Avent е направена от материали без бисфенол-A.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

7

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

4
2
1

16/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan, čvrst a mek usnik

Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

21/12/2020

România

România

Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.

Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

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