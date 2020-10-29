Прекратен продукт
6 м +
Мекият накрайник е нежен към венците.
Лесно отпиване, лесно почистване
Всички бутилки и чашки Philips Avent са съвместими, с изключение на стъклените бутилки и чашките за пораснали деца/My First Big Kid. Можете да комбинирате и напаснете, за да създадете перфектната чашка, която да отговаря на индивидуалните нужди на вашето дете.
4.7
от 5
10
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
Ju_she
29/10/2020
Україна
Супер продукт
Все подобається. Дитина п'є і нічого не проливається
Предимства
Все ща
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF246/00 М’які носики
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF246/00 М’які носики
Liudmilaaaa
20/10/2020
Україна
Чудова якість !
Сподобалися носики , в міру м’які , не дратують ясна . Дитина одразу звикла до них
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF246/00 М’які носики
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF246/00 М’які носики
Mel123456
17/11/2023
Slovensko
Nevyhoda nemaju nahradne naustky
Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku
Недостатъци
Nahrada naustku
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF246/00 Mäkké náustky
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF246/00 Mäkké náustky
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.