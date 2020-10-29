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Прекратен продукт

Philips AventМеки накрайници

SCF246/00

4.7
| (10) Отзиви | 90% препоръчват този продукт
Меки накрайници
Меките накрайници Philips Avent SCF246/11 са създадени за нежни венци и представляват идеалната първа стъпка от кърменето или храненето с бутилка към пиенето от чаша. С лесен за отпиване и лесен за почистване клапан срещу разливане.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Накрайник за лесен преход от бутилка към чаша

Меки накрайници

  • 6 м +

Нежност за венците

Мекият накрайник е нежен към венците.

Патентован клапан без разливане

Лесно отпиване, лесно почистване

Съвместим с бутилки и чаши Philips Avent

Всички бутилки и чашки Philips Avent са съвместими, с изключение на стъклените бутилки и чашките за пораснали деца/My First Big Kid. Можете да комбинирате и напаснете, за да създадете перфектната чашка, която да отговаря на индивидуалните нужди на вашето дете.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

10

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

4
3
1

29/10/2020

Україна

Україна

Супер продукт

Все подобається. Дитина п'є і нічого не проливається

Предимства

Все ща

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF246/00 М’які носики

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF246/00 М’які носики

20/10/2020

Україна

Україна

Чудова якість !

Сподобалися носики , в міру м’які , не дратують ясна . Дитина одразу звикла до них

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF246/00 М’які носики

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF246/00 М’які носики

17/11/2023

Slovensko

Slovensko

Nevyhoda nemaju nahradne naustky

Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku

Недостатъци

Nahrada naustku

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF246/00 Mäkké náustky

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF246/00 Mäkké náustky

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