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  • Още по-меки за чувствителната кожа
  • Още по-меки за чувствителната кожа
  • Още по-меки за чувствителната кожа
  • Още по-меки за чувствителната кожа
  • Още по-меки за чувствителната кожа
  • Още по-меки за чувствителната кожа
  • Още по-меки за чувствителната кожа
  • Още по-меки за чувствителната кожа
  • Още по-меки за чувствителната кожа
  • Още по-меки за чувствителната кожа
  • Още по-меки за чувствителната кожа
  • Още по-меки за чувствителната кожа
  • Още по-меки за чувствителната кожа

Philips Avent Pacifierultra soft Nighttime

SCF094/04

5

| (10) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Още по-меки за чувствителната кожа

Първокласна грижа за чувствителната кожа с гъвкав предпазител. 9 от 10 родители са съгласни: бебето ми няма кожни раздразнения, след като е започнало да използва залъгалка ultra soft.** Успокояващата залъгалка е винаги наблизо, без значение кой се грижи за бебето. Вече 80% на растителна основа.*

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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Лесен за намиране в тъмното

Още по-меки за чувствителната кожа

  • Светеща в тъмното капачка

  • Без бисфенол-A

  • 2 комплекта, 80% материали на растителна основа*

  • 6 – 18 месеца

Мек и гъвкав предпазител намалява дразненето**

Мек и гъвкав предпазител намалява дразненето**

Кожата на бебето се нуждае от допълнителна грижа. Технологията Soft shield следва естествените извивки на лицето на вашето бебе, така че изпитват по-малко раздразнения**. Нашият заоблен предпазител минимизира натиска върху бузите за допълнителна нежност.

Ортодонтски биберон, създаден за естествено развитие на устната кухина

Ортодонтски биберон, създаден за естествено развитие на устната кухина

Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.

Харесвани от бебетата с 98% приемане на биберона***

Харесвани от бебетата с 98% приемане на биберона***

Нашите текстурирани силиконови зърна са проектирани да имитират усещането за гръдта на майката. Когато попитахме родителите как техните малчугани реагират на бибероните, средно 98% споделиха, че техните бебета приемат бибероните Philips Avent ultra.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

10

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
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27/04/2026

България

България

Служител на Philips

Страхотна детска залъгалка

Страхотна детска залъгалка! Свети в тъмното, което я прави много удобна през нощта. Мека, безопасна и с красив дизайн – чудесен избор за спокойни нощи.

Този отзив е направен за Pacifier SCF094/03 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-04-20

Този отзив е направен за Pacifier SCF094/03 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-04-20

27/04/2026

България

България

Отличен продукт. Това че свети е голямо улеснение при намирането му през нощта.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Pacifier SCF094/03 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-04-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Pacifier SCF094/03 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-04-01

31/03/2026

България

България

Страхотен продукт, много сме доволни, препоръчвам на всички мами и бебета

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Pacifier SCF094/01 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-09-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Pacifier SCF094/01 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-09-30

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Части от твърда пластмаса с изключение на силиконови зърна (подход на баланса на масата)

      2. 87% са съгласни, че бебето им не е имало дразнене на кожата, след като е започнало да използва Philips Avent ultra soft (2023, n=201)

      3. Потребителски тест от 2023 г. в САЩ показват 98% приемане на зърното на текстурираното зърно на Avent на Philips, използвано в нашите залъгалки ultra (n=201)

      4. В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки

      5. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба