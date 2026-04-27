Още по-меки за чувствителната кожа
Първокласна грижа за чувствителната кожа с гъвкав предпазител. 9 от 10 родители са съгласни: бебето ми няма кожни раздразнения, след като е започнало да използва залъгалка ultra soft.** Успокояващата залъгалка е винаги наблизо, без значение кой се грижи за бебето. Вече 80% на растителна основа.*
Светеща в тъмното капачка
Без бисфенол-A
2 комплекта, 80% материали на растителна основа*
0 – 6 месеца
Кожата на бебето се нуждае от допълнителна грижа. Технологията Soft shield следва естествените извивки на лицето на вашето бебе, така че изпитват по-малко раздразнения**. Нашият заоблен предпазител минимизира натиска върху бузите за допълнителна нежност.
Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.
Нашите текстурирани силиконови зърна са проектирани да имитират усещането за гръдта на майката. Когато попитахме родителите как техните малчугани реагират на бибероните, средно 98% споделиха, че техните бебета приемат бибероните Philips Avent ultra.
5.0
от 5
10
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Pipilota_
27/04/2026
България
Служител на Philips
Страхотна детска залъгалка
Страхотна детска залъгалка! Свети в тъмното, което я прави много удобна през нощта. Мека, безопасна и с красив дизайн – чудесен избор за спокойни нощи.
Този отзив е направен за Pacifier SCF094/03 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-04-20
Този отзив е направен за Pacifier SCF094/03 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-04-20
Gt7777
27/04/2026
България
Отличен продукт. Това че свети е голямо улеснение при намирането му през нощта.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Pacifier SCF094/03 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-04-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Pacifier SCF094/03 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-04-01
Taliaaa
31/03/2026
България
Страхотен продукт, много сме доволни, препоръчвам на всички мами и бебета
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Pacifier SCF094/01 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-09-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Pacifier SCF094/01 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-09-30
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Части от твърда пластмаса с изключение на силиконови зърна (подход на баланса на масата)
87% са съгласни, че бебето им не е имало дразнене на кожата, след като е започнало да използва Philips Avent ultra soft (2023, n=201)
Потребителски тест от 2023 г. в САЩ показват 98% приемане на зърното на текстурираното зърно на Avent на Philips, използвано в нашите залъгалки ultra (n=201)
В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба