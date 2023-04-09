Още по-меки за чувствителната кожа
Първокласна грижа за чувствителната кожа на бебето, с гъвкав предпазител. 9 от 10 родители са съгласни: бебето ми няма кожни раздразнения, след като е започнало да използва залъгалка ultra soft.** Успокояващата залъгалка е винаги наблизо, без значение кой се грижи за бебето. Вече от 80% материали на растителна основа.*
За чувствителна кожа
Без бисфенол-A
2 бр. в комплекта, 80% материали на растителна основа*
6 – 18 месеца
Кожата на бебето се нуждае от допълнителна грижа. Технологията Soft shield следва естествените извивки на лицето на вашето бебе, така че изпитват по-малко раздразнения**. Нашият заоблен предпазител минимизира натиска върху бузите за допълнителна нежност.
Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.
Нашите текстурирани силиконови зърна са проектирани да имитират усещането за гръдта на майката. Когато попитахме родителите как техните малчугани реагират на бибероните, средно 98% споделиха, че техните бебета приемат бибероните Philips Avent ultra.
4.9
от 5
345
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Тайнствена
09/04/2023
България
Любимите биберони на бебето ми
Избрах бибероните на avent ,защото много харесах дизайна им , който следва естествените извивки на лицето на бебето и приляга идеално . Харесах биберона ,защото е изработен от мек силикон в симетрична форма . Изключително удобен за бебешката устичка и небцето на бебето. Бебето ми не заспива без него.
Предимства
Удобен и мек симетричен биберон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка
Date of Use 2022-12-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка
Date of Use 2022-12-09
krisi.t
09/04/2023
България
Чудесен продукт
Използваме ги от ден първи! Детето ги прие без проблем!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка
Date of Use 2022-04-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка
Date of Use 2022-04-09
Summer07
08/04/2023
България
Анатомичен продукт
Избрах залагалките на Philips, защото за препоръчани от ортодонтската асоциация, а след като мъника също ги одобри не съжалих за избора.
Предимства
Ултра меки
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка
Date of Use 2022-10-08
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra soft SCF222/01 залъгалка
Date of Use 2022-10-08
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Части от твърда пластмаса с изключение на силиконовите зърна (подход на баланса на масата).
87% потвърждават, че бебето им не е имало дразнене на кожата, след като е започнало да използва Philips Avent ultra soft (2023, n=201).
Потребителски тест от 2023 г. в САЩ показва 98% приемане на текстурирания биберон на Philips Avent, използван в нашите залъгалки ultra (n=201).
В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.