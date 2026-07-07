Светеща в тъмното капачка
Без бисфенол А
2 комплекта, 80% материали на растителна основа*
0 – 2 месеца
Нашата залъгалка за новородени е специално проектирана да пасва на малките усти и личица. Нейната лека конструкция без пръстен я прави идеална първа залъгалка, като е подходяща за бебета на възраст до 6 месеца. Формата и размерът на биберона помагат на вашето бебе лесно да премине към използване на нашите гами залъгалки Philips Avent ultra air и ultra soft, за да може естествените му нужди за сучене да бъдат винаги задоволени.
Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.
Нашите текстурирани силиконови зърна са проектирани да имитират усещането за гръдта на майката. Когато попитахме родителите как техните малчугани реагират на бибероните, средно 98% споделиха, че техните бебета приемат бибероните Philips Avent ultra.
4.9
от 5
173
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Tori7
07/07/2026
Україна
Рекомендую. Мінусів не знайшли.
Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶
Този отзив е направен за Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Този отзив е направен за Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Radushka
04/01/2026
Česká republika
Част от промоцията
Super dudlík
Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.
Предимства
Měkký, pružný, svítící
Недостатъци
Nic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Sanyyy ku
04/01/2026
Česká republika
Част от промоцията
Dudlik ultra start nighttime
Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).
Предимства
Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka
Недостатъци
Jiny typ savicky
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Части от твърда пластмаса, с изключение на силиконовия биберон (подход на масовия баланс).
Потребителски тест от 2023 г. в САЩ показва 98% приемане на текстурираното зърно на Philips Avent, използвано в нашите залъгалки ultra (n=201).
Въз основа на резултати от потребителски тест в САЩ (2023 г., n=201).
В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.