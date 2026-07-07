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  • Успокоява новородените от първия ден
  • Успокоява новородените от първия ден
  • Успокоява новородените от първия ден
  • Успокоява новородените от първия ден
  • Успокоява новородените от първия ден
  • Успокоява новородените от първия ден
  • Успокоява новородените от първия ден
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  • Успокоява новородените от първия ден
  • Успокоява новородените от първия ден
  • Успокоява новородените от първия ден
  • Успокоява новородените от първия ден
  • Успокоява новородените от първия ден
  • Успокоява новородените от първия ден

Philips Avent залъгалкаUltra Start комплект нощни залъгалки

SCF075/18

4.9
| (173) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Успокоява новородените от първия ден
Спокойствие от самото начало. Philips Avent ultra start нощната залъгалка е създадена специално за новородени и може безопасно да се използва до 6-я месец. Свети в тъмното, така че бебето Ви ще бъде спокойно дори през нощта. Вече от 80% материали на растителна основа.*
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Точно необходимото прилягане, също и през нощта

Успокоява новородените от първия ден

  • Светеща в тъмното капачка

  • Без бисфенол А

  • 2 комплекта, 80% материали на растителна основа*

  • 0 – 2 месеца

Идеално пасва на малки устички

Идеално пасва на малки устички

Нашата залъгалка за новородени е специално проектирана да пасва на малките усти и личица. Нейната лека конструкция без пръстен я прави идеална първа залъгалка, като е подходяща за бебета на възраст до 6 месеца. Формата и размерът на биберона помагат на вашето бебе лесно да премине към използване на нашите гами залъгалки Philips Avent ultra air и ultra soft, за да може естествените му нужди за сучене да бъдат винаги задоволени.

Ортодонтски биберон, създаден за естествено развитие на устната кухина

Ортодонтски биберон, създаден за естествено развитие на устната кухина

Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.

Харесвани от бебетата с 98% приемане на биберона**

Харесвани от бебетата с 98% приемане на биберона**

Нашите текстурирани силиконови зърна са проектирани да имитират усещането за гръдта на майката. Когато попитахме родителите как техните малчугани реагират на бибероните, средно 98% споделиха, че техните бебета приемат бибероните Philips Avent ultra.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

173

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
1

07/07/2026

Україна

Україна

Рекомендую. Мінусів не знайшли.

Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶

Този отзив е направен за Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

Този отзив е направен за Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super dudlík

Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.

Предимства

Měkký, pružný, svítící

Недостатъци

Nic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlik ultra start nighttime

Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).

Предимства

Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka

Недостатъци

Jiny typ savicky

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Части от твърда пластмаса, с изключение на силиконовия биберон (подход на масовия баланс).

      2. Потребителски тест от 2023 г. в САЩ показва 98% приемане на текстурираното зърно на Philips Avent, използвано в нашите залъгалки ultra (n=201).

      3. Въз основа на резултати от потребителски тест в САЩ (2023 г., n=201).

      4. В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки.

      5. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.