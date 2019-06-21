Прекратен продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Подаръчният комплект "Слон" за момчета е идеалният подарък за майките и техните безценни новородени. Удобният комплект включва бутилка за хранене Natural, две залъгалки и щипка за залъгалка.
1 бр., Natural
260 мл/9 унции
Биберон за бавен поток
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.
Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
5.0
от 5
8
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Lloss
21/06/2019
Україна
Отличный стартовый набор для маленькой принцессы
Отличный стартовый набор для маленькой принцессы. Яркий,но при этом не навязчивый дизайн и очень удобный функционал. Пересмотрела множество моделей и брендов но в итоге остановилась на этом наборе.
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Този отзив е направен за SCD628/01 Design gift set
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Този отзив е направен за SCD628/01 Design gift set
Niki12345
23/10/2019
Magyarország
Szép motívum.
Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.
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Този отзив е направен за SCD627/01 Ajándékcsomag
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Този отзив е направен за SCD627/01 Ajándékcsomag
Nicoleta30
10/06/2019
România
Recenzie din campania Philips Avent
Recenzie din campania Philips Avent Folosesc acest tip de biberon pentru fetita mea si l-a acceptat cu mare usurinta, nu curge cum am intalnit la alte tipuri de biberoane (cand il puneatm in geanta imi uda geanta ), merge spalat in masina de spalat vase. Si sezetele le-a acceptat cu mare usurinta si ma salveaza de multe ori.
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Този отзив е направен за SCD628/01 Set cadou Design
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Този отзив е направен за SCD628/01 Set cadou Design