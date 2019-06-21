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Прекратен продукт

Philips AventПодаръчен комплект със специален дизайн

SCD628/01

5

| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Лесно съчетаване с кърменето

Подаръчният комплект "Слон" за момчета е идеалният подарък за майките и техните безценни новородени. Удобният комплект включва бутилка за хранене Natural, две залъгалки и щипка за залъгалка.

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Комплект от бутилка, залъгалка и щипка за залъгалка

Лесно съчетаване с кърменето

  • 1 бр., Natural

  • 260 мл/9 унции

  • Биберон за бавен поток

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
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21/06/2019

Україна

Україна

Отличный стартовый набор для маленькой принцессы

Отличный стартовый набор для маленькой принцессы. Яркий,но при этом не навязчивый дизайн и очень удобный функционал. Пересмотрела множество моделей и брендов но в итоге остановилась на этом наборе.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD628/01 Design gift set

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD628/01 Design gift set

23/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szép motívum.

Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.

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Този отзив е направен за SCD627/01 Ajándékcsomag

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD627/01 Ajándékcsomag

10/06/2019

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Recenzie din campania Philips Avent Folosesc acest tip de biberon pentru fetita mea si l-a acceptat cu mare usurinta, nu curge cum am intalnit la alte tipuri de biberoane (cand il puneatm in geanta imi uda geanta ), merge spalat in masina de spalat vase. Si sezetele le-a acceptat cu mare usurinta si ma salveaza de multe ori.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD628/01 Set cadou Design

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD628/01 Set cadou Design

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