Прекратен продукт
Просто слушайте вашето бебе
Осигурява сигурно приемане в и около дома ви и минимални смущения от всякакви други устройства.
Минимални смущения от други бебефони.
Позволява ви да регулирате силата на звука, за да чувате всеки смях, гукане и хълцане
Щипката за колан осигурява удобство и мобилност със свободни ръце.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Aeus
28/06/2012
Polska
Bardzo prosty w obsłudze
Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania