ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на един продукт
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка на един продукт
  • Снимка за емоционалната полза

Прекратен продукт

Philips AventАналогов бебефон

SCD481/00

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Просто слушайте вашето бебе

Осигурява сигурно приемане в и около дома ви и минимални смущения от всякакви други устройства.

Виж всички предимства

Радиус на действие до 200 м

Просто слушайте вашето бебе

Минимални смущения от други бебефони

Минимални смущения от други бебефони.

Изберете най-доброто ниво на звука за мястото, където се намирате

Изберете най-доброто ниво на звука за мястото, където се намирате

Позволява ви да регулирате силата на звука, за да чувате всеки смях, гукане и хълцане

Щипката за колан осигурява удобство и мобилност със свободни ръце

Щипката за колан осигурява удобство и мобилност със свободни ръце

Щипката за колан осигурява удобство и мобилност със свободни ръце.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

28/06/2012

Polska

Polska

Bardzo prosty w obsłudze

Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!