Прекратен продукт
SBM130BLU/00
Портативна тонколона "всичко в едно"
Наслаждавайте се на музиката от портативната тонколона Philips "всичко в едно". Пускайте любимите си мелодии, като използвате USB съединителя, MicroSD карта или входа Aux. Тази тонколона с технологията wOOx™ е компактна, с акумулаторна батерия и се предлага в гама от цветове.
Синьо
USB
Просто включете USB устройство или сложете MicroSD карта с желаното съдържание – и никога вече няма да ви липсва избор от развлечения.
Цифровото радио, освен че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация с чист, без каквито и да било смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се "привърже" към най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции не се налага запомняне на честоти и настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми с избора на станция, когато сте в движение.
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