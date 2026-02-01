Вградено цифрово FM радио

Цифровото радио, освен че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация с чист, без каквито и да било смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се "привърже" към най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции не се налага запомняне на честоти и настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми с избора на станция, когато сте в движение.