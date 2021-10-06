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Прекратен продукт

ShoqBoxбезжична портативна тонколона

SB500M/00

4.6

| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Изключително усилване

Проектираната за употреба на открито преносима Bluetooth тонколона Philips ShoqBox SB500 е идеалната аудиомашина за тези от вас, които носят ритъма навсякъде със себе си! Мощното изключително усилване се съчетава с експлозивни баси, докато светодиодните светлини пулсират в ритъм.

Виж всички предимства

Изключително усилване

  • Bluetooth®

  • Водоустойчива, удароустойчива

  • Светлини в няколко цвята

Вграден микрофон за разговори със свободни ръце

С вградения микрофон тази тонколона може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Без значение дали се обаждате у дома, или позвънявате на приятел по време на партито, и в двата случая резултатът е идеален.

Пуснете светлините! Разноцветните светодиоди пулсират в ритъм

Пуснете светлините! Разноцветните светодиоди пулсират в ритъм

Внесете светлина и усетете мощта на ударните ритми и блестящите светлини. Уникално конструираните разноцветни светодиоди пулсират в ритъма на музиката, оживявайки я, като добавят допълнително измерение към партито. Или вместо това танцувайте в тъмното – едно натискане на копчето и светлините са изгасени.

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

06/10/2021

България

България

Най- най- най!

Един истински ценител на музиката, определно би оценил положително този продукт! Мечтаех си преносима колонка и определно тази сбъдна мечтите ми! Не бих я заменила!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона

Дата на използване 2019-10-06

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона

Дата на използване 2019-10-06

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Дата на използване 2022-08-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Дата на използване 2022-08-04

04/07/2019

Україна

Україна

Гарна колонка з чудовим звуком.

Захоплююсь звуком ще з дитячих років. Маю у використанні декілька хороших музичних систем. Мій 6-ти річний син попросив придбати йому портативну колонку . Вирішили на вихідних сходити у магазин та придивитись. Серед всього розмаїття колонок та після короткого прослуховування улюбленої пісні. ми зупинили свій вибір саме на колонкі філіпс. ось чому: перш за все це звук.... він мелодійной приємний на слух. збалансований. приємно вражають низькі частоти. їх не багато. вони не заважають як у колонки жбл. добре чути мелодію та голоса вокалістів. по друге сину вона сподобалась дизайном та ритмічною підсвіткою. та й адекватна ціна, офіційна гарантія приємно вразили.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ShoqBox SB500A Бездротовий портативний гучномовець

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ShoqBox SB500A Бездротовий портативний гучномовець

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