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  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата

Shaver series 9000Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ

S9987/59

4.8
| (700) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
Открийте най-интелигентната самобръсначка с изкуствен интелект в света – Philips Shaver Series 9000. Реже на нивото на кожата със системата за бръснене Lift & Cut, а технологията SkinIQ дава обратна връзка за натиска в реално време, за да предпази кожата ви.
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

За подобрена близост дори при 5-дневна брада

Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата

  • Близко до кожата

  • Двойни ножчета SteelPrecision*

  • Сензор на предпазителя за натиск

  • Огъващи се в 360 посоки глави

  • До 5 години гаранция******

Близко до кожата бръснене със системата за бръснене Lift & Cut

Близко до кожата бръснене със системата за бръснене Lift & Cut

Нашата патентована и уникална технология Lift & Cut повдига нежно космите от корените, преди да ги отреже прецизно близко до кожата (до 0,00 mm до кожата), без ножчетата дори да докосват кожата ви.

Подрязва космите във всяка посока с въртящи се на 360 градуса ножчета

Подрязва космите във всяка посока с въртящи се на 360 градуса ножчета

Въртящите се самобръсначки на Philips са специално проектирани да съответстват на вашия естествен растеж на окосмяването, като улавят всички косми, растящи във всяка посока, благодарение на ножчетата, въртящи се на 360 градуса. С до 150 000 режещи хода в минута ножчетата Dual Steel Precision осигуряват повече обръснати косми за един ход**.

Позволява оптимален натиск със сензора на предпазителя за натиск

Позволява оптимален натиск със сензора на предпазителя за натиск

Използването на правилния натиск е от ключово значение за близостта и защитата на кожата. Усъвършенстваните сензори в самобръсначката отчитат натиска, който прилагате, а иновативният светлинен сигнал показва, когато натискате твърде силно или твърде леко. За персонализирано бръснене, което е точно за вас.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

700

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Професионално изпълнение!

Продуктът е от много висок клас. Имам доста продукти на Филипс и съм изключително доволен от тях

Предимства

Бързо и качествено бръснене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9987/59 Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9987/59 Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ

17/09/2024

Srbija

Srbija

Sve sto ti treba

Precizno brijanje, lako ciscenje, veoma moderan dizajn. Sve sto je potrebno!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

09/09/2024

Srbija

Srbija

Utisak

Odlučila sam se da momku kupim ovaj uredjaj, jer sam dobila dobru preporuku. Mogu reći da smo oboje zadovoljni, veoma je učinkovit!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 

      1. спрямо предишния модел серия 9000 на Philips

      2. спрямо самобръсначката на Philips от серия 3000, при 3-дневна брада

      3. * В сравнение с материал без покритие

      4. * * На база на потребителите на серия S7000 на Philips и приложението Philips Shaving през 2019 г.

      5. * * * Сравнявайки остатъците от бръснене след използване на почистваща течност спрямо вода в капсулата

      6. * * * * 2 години гаранция + удължение от 3 години при регистриране на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.