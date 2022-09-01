Сензор на предпазителя за натиск
Двойни ножчета SteelPrecision*
Дерматологично тествани
Огъващи се в 360 посоки глави
До 5 години гаранция*****
Въртящите се самобръсначки на Philips са специално проектирани да съответстват на вашия естествен растеж на окосмяването, като улавят всички косми, растящи във всяка посока, благодарение на въртящите се на 360 градуса ножчета. С до 150 000 режещи хода в минута ножчетата Dual Steel Precision осигуряват повече обръснати косми за един ход**
Между бръснещите глави и кожата ви се намира защитно покритие. Съставено от до 250,00 микротехнологични сфери на квадратен сантиметър, покритието подобрява плъзгането с до 30%*** за намаляване на дразненето.
Използването на правилния натиск е от ключово значение за близостта и защитата на кожата. Усъвършенстваните сензори в самобръсначката отчитат натиска, който прилагате, а иновативният светлинен сигнал показва, когато натискате твърде силно или твърде леко. За персонализирано бръснене, което е точно за вас.
4.8
от 5
702
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Jumpstatic
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Професионално изпълнение!
Продуктът е от много висок клас. Имам доста продукти на Филипс и съм изключително доволен от тях
Предимства
Бързо и качествено бръснене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9987/59 Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9987/59 Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ
Shaver no1
17/09/2024
Srbija
Sve sto ti treba
Precizno brijanje, lako ciscenje, veoma moderan dizajn. Sve sto je potrebno!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Pele123
09/09/2024
Srbija
Utisak
Odlučila sam se da momku kupim ovaj uredjaj, jer sam dobila dobru preporuku. Mogu reći da smo oboje zadovoljni, veoma je učinkovit!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.
в сравнение с предшественика серия S9000 на Philips
На база на потребителите на серия S7000 на Philips и приложението GroomTribe през 2019 г.
* В сравнение с материал без покритие
* * сравняване на остатъците от бръснене след използване на почистваща течност спрямо вода в капсулата
* * * 2 години гаранция + удължение от 3 години при регистриране на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.