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  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата

Shaver series 9000Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S9986/59

4.8
| (702) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
Най-интелигентната самобръсначка с изкуствен интелект ви осигурява невероятен комфорт на кожата. Възползвайте се от обратната връзка за натиск за бръснене, за да защитите кожата си, докато бръснете космите по-близо, дори и при 5-дневни бради. Тя отчита, направлява и се адаптира към вашето уникално лице.
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

с технология SkinIQ

Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата

  • Сензор на предпазителя за натиск

  • Двойни ножчета SteelPrecision*

  • Дерматологично тествани

  • Огъващи се в 360 посоки глави

  • До 5 години гаранция*****

Подрязва космите във всяка посока с въртящи се на 360 градуса ножчета

Подрязва космите във всяка посока с въртящи се на 360 градуса ножчета

Въртящите се самобръсначки на Philips са специално проектирани да съответстват на вашия естествен растеж на окосмяването, като улавят всички косми, растящи във всяка посока, благодарение на въртящите се на 360 градуса ножчета. С до 150 000 режещи хода в минута ножчетата Dual Steel Precision осигуряват повече обръснати косми за един ход**

30% по-гладко*** плъзгане със защитно SkinGlide покритие

30% по-гладко*** плъзгане със защитно SkinGlide покритие

Между бръснещите глави и кожата ви се намира защитно покритие. Съставено от до 250,00 микротехнологични сфери на квадратен сантиметър, покритието подобрява плъзгането с до 30%*** за намаляване на дразненето.

Позволява оптимален натиск със сензора на предпазителя за натиск

Позволява оптимален натиск със сензора на предпазителя за натиск

Използването на правилния натиск е от ключово значение за близостта и защитата на кожата. Усъвършенстваните сензори в самобръсначката отчитат натиска, който прилагате, а иновативният светлинен сигнал показва, когато натискате твърде силно или твърде леко. За персонализирано бръснене, което е точно за вас.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

702

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Професионално изпълнение!

Продуктът е от много висок клас. Имам доста продукти на Филипс и съм изключително доволен от тях

Предимства

Бързо и качествено бръснене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9987/59 Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9987/59 Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ

17/09/2024

Srbija

Srbija

Sve sto ti treba

Precizno brijanje, lako ciscenje, veoma moderan dizajn. Sve sto je potrebno!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

09/09/2024

Srbija

Srbija

Utisak

Odlučila sam se da momku kupim ovaj uredjaj, jer sam dobila dobru preporuku. Mogu reći da smo oboje zadovoljni, veoma je učinkovit!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 

      1. в сравнение с предшественика серия S9000 на Philips

      2. На база на потребителите на серия S7000 на Philips и приложението GroomTribe през 2019 г.

      3. * В сравнение с материал без покритие

      4. * * сравняване на остатъците от бръснене след използване на почистваща течност спрямо вода в капсулата

      5. * * * 2 години гаранция + удължение от 3 години при регистриране на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.