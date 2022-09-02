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  • Гладко бръснене, повече комфорт

Shaver series 3000Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

S3232/52

4.7
| (429) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Гладко бръснене, повече комфорт
Самобръсначката Series 3000 на Philips ви предоставя удобно и комфортно бръснене. Нейните 5D въртящи и гъвкави глави, системата за ножчета PowerCut и функцията за сухо или мокро бръснене предоставят чист и комфортен резултат.
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

Гладко бръснене, повече комфорт

  • 5D Въртящи и огъващи се глави

  • Ножчета PowerCut

  • 60 мин бръснене; 1-часово зареждане

Следва контурите на лицето ви за удобно бръснене

Следва контурите на лицето ви за удобно бръснене

Philips Shaver 3000 разполага с въртящи се в 5 посоки бръснещи глави, които покриват всеки ъгъл и крива на лицето и шията ви. Тази самобръсначка за брада подстригва всеки косъм точно над нивото на кожата, като ви осигурява гладко и равномерно покритие.

Плъзга се над кожата за гладко и равномерно покритие

Плъзга се над кожата за гладко и равномерно покритие

Самобръсначката Philips за чисто и удобно покритие. Нейните 27 PowerCut остриета режат всеки косъм точно над нивото на кожата, като ви осигуряват гладко и равномерно бръснене всеки път. 

Изберете удобно сухо или освежаващо мокро бръснене

Изберете удобно сухо или освежаващо мокро бръснене

Самобръсначка за мокро и сухо бръснене, която да използвате според предпочитанията си. Изберете удобно сухо бръснене или използвайте с любимата си пяна или гел за освежаващо мокро бръснене.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

429

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Подстригва и оформя на брада страхотно

Този продукт е подходящ както за пораснали тийнейджъри с набола брада и мустаци така и за възрастни мъже на които им е трудно да се обслужват.

Предимства

Лек, ергономичен и лесен за употреба

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Лесен за употреба

Уредът е страхотен. Лесен за употреба и с издръжлива батерия.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

04/07/2020

България

България

Самобръсначка номер 1

Много съм доволен от тази самобръсначка. Хубавото е, че има и тример за оформяне на бакенбарди.

Предимства

Сухо и мокро бръснене, тример и издръжлива батерия.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 