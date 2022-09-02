5D Въртящи и огъващи се глави
Ножчета PowerCut
60 мин бръснене; 1-часово зареждане
Philips Shaver 3000 разполага с въртящи се в 5 посоки бръснещи глави, които покриват всеки ъгъл и крива на лицето и шията ви. Тази самобръсначка за брада подстригва всеки косъм точно над нивото на кожата, като ви осигурява гладко и равномерно покритие.
Самобръсначката Philips за чисто и удобно покритие. Нейните 27 PowerCut остриета режат всеки косъм точно над нивото на кожата, като ви осигуряват гладко и равномерно бръснене всеки път.
Самобръсначка за мокро и сухо бръснене, която да използвате според предпочитанията си. Изберете удобно сухо бръснене или използвайте с любимата си пяна или гел за освежаващо мокро бръснене.
4.7
от 5
429
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Подстригва и оформя на брада страхотно
Този продукт е подходящ както за пораснали тийнейджъри с набола брада и мустаци така и за възрастни мъже на които им е трудно да се обслужват.
Предимства
Лек, ергономичен и лесен за употреба
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
User7777
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Лесен за употреба
Уредът е страхотен. Лесен за употреба и с издръжлива батерия.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Alfa147
04/07/2020
България
Самобръсначка номер 1
Много съм доволен от тази самобръсначка. Хубавото е, че има и тример за оформяне на бакенбарди.
Предимства
Сухо и мокро бръснене, тример и издръжлива батерия.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.