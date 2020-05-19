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Прекратен продукт

Shaver series 7000 SensoTouchБръснещ блок

RQ11/50

4.7

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Винаги гладко бръснене

За две години главите на самобръсначката ви отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви. Сменяйте главите на самобръсначката, за да я поддържате като нова.

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Сменяйте главите на всеки 2 години, за най-добри резултати

Винаги гладко бръснене

  • Ножчета DualPrecision

  • Резервен блок

  • Подходящо за SensoTouch 2D (RQ11xx)

Сменяеми глави за самобръсначки SensoTouch 2D

Сменяеми глави за самобръсначки SensoTouch 2D

Сменяемите глави RQ11 са съвместими със самобръсначки SensoTouch 2D (RQ11xx).

Системата GyroFlex 2D следва точно контурите на лицето

Системата GyroFlex 2D следва точно контурите на лицето

Системата GyroFlex 2D на тази самобръсначка следва точно контурите на лицето ви, намалявайки до минимум натиска и дразненето за гладко бръснене.

Самобръсначки с технология Super Lift&Cut

Самобръсначки с технология Super Lift&Cut

Системата с две ножчета, вградена в електрическата самобръсначка Philips, повдига косъмчетата за комфортно отрязване в дълбочина и за по-гладко бръснене.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Предимства

očekávání se splnilo

Недостатъци

žádné

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Дата на използване 2020-04-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Дата на използване 2020-04-19

29/05/2019

România

România

Produsul are caracteristici foarte bune.

Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

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