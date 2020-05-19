Прекратен продукт
Винаги гладко бръснене
За две години главите на самобръсначката ви отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви. Сменяйте главите на самобръсначката, за да я поддържате като нова.
Ножчета DualPrecision
Резервен блок
Подходящо за SensoTouch 2D (RQ11xx)
Сменяемите глави RQ11 са съвместими със самобръсначки SensoTouch 2D (RQ11xx).
Системата GyroFlex 2D на тази самобръсначка следва точно контурите на лицето ви, намалявайки до минимум натиска и дразненето за гладко бръснене.
Системата с две ножчета, вградена в електрическата самобръсначка Philips, повдига косъмчетата за комфортно отрязване в дълбочина и за по-гладко бръснене.
4.7
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Veselka44
19/05/2020
Česká republika
Потвърден купувач
S touto novou hlavou je strojek zase jako nový
zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký
Предимства
očekávání se splnilo
Недостатъци
žádné
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Дата на използване 2020-04-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Дата на използване 2020-04-19
Radu1960
29/05/2019
România
Produsul are caracteristici foarte bune.
Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
JakubH
27/02/2019
Česká republika
Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok
Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava