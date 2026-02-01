Прекратен продукт
R6L36FV/10
Най-добрият избор за устройства с ниско потребление
За всички ваши уреди с ниско електропотребление изберете батериите Longlife. Цинково-хлоридната технология е идеална за вашите часовници, радиоприемници, калкулатори и дистанционни управления.
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Цинков хлорид
Технологията с висококачествен цинков хлорид гарантира дълъг живот на батериите, когато се използват в устройства с ниска консумация на енергия.
Ръководство за избор на най-подходящия тип батерия за вашето устройство
Тези батерии Philips са гарантирано без съдържание на вредни тежки метали като кадмий и живак.
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