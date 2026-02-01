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Прекратен продукт

LongLifeБатерия

R6L36FV/10

Най-добрият избор за устройства с ниско потребление

За всички ваши уреди с ниско електропотребление изберете батериите Longlife. Цинково-хлоридната технология е идеална за вашите часовници, радиоприемници, калкулатори и дистанционни управления.

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Най-добрият избор за устройства с ниско потребление

  • AA

  • Цинков хлорид

Технологията с висококачествен цинков хлорид гарантира дълъг живот

Технологията с висококачествен цинков хлорид гарантира дълъг живот на батериите, когато се използват в устройства с ниска консумация на енергия.

Ръководство за избор на най-подходящата батерия

Ръководство за избор на най-подходящия тип батерия за вашето устройство

Батериите ZnC на Philips съдържат 0% вредни тежки метали

Тези батерии Philips са гарантирано без съдържание на вредни тежки метали като кадмий и живак.

Технически данни

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