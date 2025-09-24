OneBlade – подстрижи, оформи, обръсни
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OneBlade Pro Face + Body
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QP6550/15
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Ръководство с важна информация
OneBlade Pro 360Регулируем гребен за брада, от 0,4 до 10 mm
Адаптер за електрозахранване
OneBlade& OneBlade Pro Предпазна капачка
Захранващ адаптер HQ8505
OneBlade Гребен за тяло 3 mm
OneBladeПредпазител за кожата
Shaver series 5000Мека торбичка
OneBlade& Shaver series 5000Мека торбичка
OneBlade ProРегулируем гребен за брада 0,4-10 mm
OneBlade 360, OneBlade Pro 360Захранващ адаптер HQ8505
Beardtrimmer series 5000Адаптер за електрозахранване
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