Прекратен продукт
Акумулаторна литиево-йонна батерия
Гребен оформяне, 14 настройки
За използване на сухо и мокро
Светодиоден цифров дисплей
Създадена за оформяне на брадата на лицето и окосмяването по тялото, Philips OneBlade подрязва, оформя и бръсне всякаква дължина на космите. Осигурява лесно и удобно бръснене благодарение на плъзгащо се покритие и заоблени краища. А с ножче, който се движи 200 пъти в секунда, той е ефективен дори при по-дълги косми.
Можете да подстрижете брадата си с равномерна дължина благодарение на включения прецизен гребен за оформяне с регулиране. Изберете някоя от 14-те заключващи се настройки за дължина, за да оформите какъвто стил искате – от ефект тъкмо набола брада до късо подстригване или по-дълга брада. Оформете окосмяването на тялото във всяка посока с гребена за тяло с щракване (3 мм).
Получете перфектните линии за секунди с двустранното ножче, което ви позволява да виждате всяко косъмче, което подстригвате.
Награди
4.5
от 5
1034
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
Ани Ани
04/05/2026
България
Чудесен избор
Много тих, удобен и приятен за ползване уред. Проятно ме изненада. Купих го за мен, но го ползваме според нуждите ни цялото семейство. Всеки си има собствена приставка за ползване.
Предимства
Лесен и удобен за ползване
Недостатъци
Изисква се влагане на пари за консумативи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body
Date of Use 2026-05-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body
Date of Use 2026-05-04
29/09/2024
България
Чудесен продукт
Закупих го на 29/09/2024г. и естествено веднага се използва ,първо впечатление изключително добро. Купих го основно за тяло,и след като се справи с цялото тяло което го приличаше на гора батерията беше все още на три чертички. От време на време като че ли ножчето се задръстваше и отказваше да реже храстите но след почистване отново си работи нормално. Съсипах два тримата на Филипс за тяло,батериите просто не издържаха,като гледам тук проблема е решен както с времето за зареждане така и с времето на работа. Винаги има какво да се желае но все пак отлично представяне на продукта.
Предимства
Отлична батерия,добър захват и размер и най важното върши си работата за която е създаден
Недостатъци
Може би малък размер на бръснещата глава
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Кафе напитка
06/02/2024
България
Върши страхотна работа
Бях приятно изненадан от продукта. Ако знаех, че върши такава работа щях да си го взема по рано.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г.
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