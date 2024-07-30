Създайте визията си с по-малко движения и повече комфорт*
Оформяне. Бръснене. Опростено. Създайте визията си с по-малко движения и повече комфорт*. 360-градусовото ножче се огъва, за да следва плътно всяка извивка, и е проектирано да бръсне косми с всякаква дължина по лицето. OneBlade – всичко необходимо в едно.
Система за двойна защита на OneBlade
3 x ножчета 360
Пасва на всички дръжки на OneBlade
Всяко ножче издържа до 4 месеца**
Philips OneBlade е революционен нов хибриден уред за оформяне, който може да подстригва, бръсне и създава чисти линии и ръбове при косми с всякаква дължина. Системата му за двойна защита – плъзгащо покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и удобно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, който преминава през всякаква дължина на косъма.
Линията на челюстта, брадичката, шията, гърдите – не всяка зона е равна, а OneBlade го знае. Гъвкавото ножче 360 Blade се движи във всички посоки, за да следва контурите ви, като ви помага да достигнете трудни места с по-малко преминавания и повече комфорт*.
Издръжливо ножче от неръждаема стомана, което издържа на до 4 месеца употреба*, за да се запази свежото усещане. Когато индикаторът за подмяна – икона за изваждане – се появи на ножчето, характеристиките на ножчето може вече да не са оптимални. Време е да помислите за смяна на ножчето за най-добри резултати при бръснене.
4.6
от 5
3090
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Вас432
30/07/2024
България
По-добро няма
Доволен съм няма пяна, няма глупави ножчета, за мен е най-доброто, отделно пази кожата
Предимства
Много
Недостатъци
Почти никакви
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Date of Use 2024-01-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Date of Use 2024-01-30
Gabchi
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът има чудесни характеристики
Подарих го на приятелят ми, оформя си брадата перфектно с него, ножчетата са много издръжливи!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Date of Use 2022-05-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Date of Use 2022-05-07
Eva1221
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт!
Купих този продукт на синът ми който е тийнеджър, влиза в възраст в която започва първото почистване на мъхчето около устата, първото бръснене на мустак и въобще всичко първо що се отнася до прехода между дете и момък. Страхът от ножче за бръснене беше голям, но с този продукт толкова ме улеснихте и мен и него та чак и съпругът ми си купи същия. Доста полезен за членовете от мъжкото съсловие. Поздравления!
Предимства
Безболезнен, безумен, почиства много добре, дълга изсръжливост на батерията
Недостатъци
За сега не сме открили, може би скъпите консумативи, но си заслужават
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade
Date of Use 2021-08-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade
Date of Use 2021-08-07
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г.
спрямо оригинално ножче
За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.