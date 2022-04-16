ПродуктиПоддръжка

Всички серии

Hair clipper Миеща се машинка за подстригване

Прекратен продукт

Поддръжка

Hair clipperМиеща се машинка за подстригване

QC5115/15

Hair clipper Миеща се машинка за подстригване

Прекратен продукт

Отидете в магазина

Регистрирайте продукта си

Вземете вашата удължена гаранция

Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).

Регистрирайте се сега

Ръководства и документация

Ръководство с важна информация

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 16 April 2022

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • ZIP файл, 77.8 kB
  • 10 May 2025

Части и аксесоари

Гаранция и сервиз

Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт

Намерете сервизен център

Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части

Гаранция

Нашите гаранционни политики за продукти

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем