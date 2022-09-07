Прекратен продукт
Самонаточващи се метални ножчета
11 настройки за дължина
Използване със захранване от ел. мрежа
До 5 години гаранция
Машинка за подстригване за цялото семейство за всякакви случаи, при това без стрес. Плавното моторче е проектирано за мощност с намалени вибрации – помага за запазване на спокойствието, докато подстригвате косата.
Персонализирайте дължината на косата си прецизно с лекота. Изберете от 10 настройки между 3 мм и 21 мм с разлика от 2 мм. За по-близо до кожата подстригване просто отстранете гребена за прецизно подстригване от 0,5 мм.
Да изглеждаш добре никога не е било по-лесно. Нашите машинки за подстригване подсилват самонаточващите се ножчета, които са невероятно издръжливи, осигурявайки прецизно подстригване от първия ден до петата година на употреба и след това.
Награди
4.7
от 5
674
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Весо
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Вълшебна машина
Ползвах машината 5-6 години, без абсолютно никави проблеми. Здрава и надеждна.
Предимства
Бързо зареждане на батерията
Недостатъци
Ножа е с прекалено остър и при подстеигване без гребен, закача и най-малката неравност на кожата.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 5000 QC5370/32 Hair clipper
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 5000 QC5370/32 Hair clipper
тапончо
16/05/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт!
Много качествен продукт,работи тихо и ефективно,лек и ергономичен!
Предимства
тиха,ефективна,оперативна
Недостатъци
повече размери на ножчетата би било чудесно
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване
Ник22
27/11/2021
България
Идеална е!
Машинката е удобна за боравене, не е тежка и не вибрира твърде много, стриже добре и спестява пари от фризьори!
Предимства
Лека и удобна
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване
Гаранцията предлага покритие за период до 5 години, включително 2-годишна стандартна глобална гаранция, с възможност за допълнителни 3 години при регистриране на устройството в рамките на 90 дни от покупката.
Прилага се ексклузивно за моделите от сериите 5000, 7000 и 9000. Предлага се за световния пазар, с изключение на САЩ, Канада и Китай.