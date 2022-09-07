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  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство
  • Лесно подстригване за цялото семейство

Прекратен продукт

Hair clipperМиеща се машинка за подстригване

QC5115/15

4.7
| (674) Отзиви | 97% препоръчват този продукт

1 награда

Лесно подстригване за цялото семейство
Машинката за подстригване за цялото семейство от Philips осигурява лесно подстригване за цялото семейство. Нейният ултратих дизайн, 11 настройки за дължина и самонаточващи се стоманени ножчета осигуряват идеалното подстригване и изживяване както за деца, така и за възрастни
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Лесна и надеждна прическа за всеки

Лесно подстригване за цялото семейство

  • Самонаточващи се метални ножчета

  • 11 настройки за дължина

  • Използване със захранване от ел. мрежа

  • До 5 години гаранция

Тихо и мощно представяне

Тихо и мощно представяне

Машинка за подстригване за цялото семейство за всякакви случаи, при това без стрес. Плавното моторче е проектирано за мощност с намалени вибрации – помага за запазване на спокойствието, докато подстригвате косата.

Регулирайте лесно дължината на косата от 0,5 мм до 21 мм

Регулирайте лесно дължината на косата от 0,5 мм до 21 мм

Персонализирайте дължината на косата си прецизно с лекота. Изберете от 10 настройки между 3 мм и 21 мм с разлика от 2 мм. За по-близо до кожата подстригване просто отстранете гребена за прецизно подстригване от 0,5 мм.

Самонаточващи се стоманени ножчета, които не изискват смазване

Самонаточващи се стоманени ножчета, които не изискват смазване

Да изглеждаш добре никога не е било по-лесно. Нашите машинки за подстригване подсилват самонаточващите се ножчета, които са невероятно издръжливи, осигурявайки прецизно подстригване от първия ден до петата година на употреба и след това.

Технически данни

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Части и аксесоари

Награди

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Отзиви

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4.7

от 5

674

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Вълшебна машина

Ползвах машината 5-6 години, без абсолютно никави проблеми. Здрава и надеждна.

Предимства

Бързо зареждане на батерията

Недостатъци

Ножа е с прекалено остър и при подстеигване без гребен, закача и най-малката неравност на кожата.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 5000 QC5370/32 Hair clipper

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 5000 QC5370/32 Hair clipper

16/05/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен продукт!

Много качествен продукт,работи тихо и ефективно,лек и ергономичен!

Предимства

тиха,ефективна,оперативна

Недостатъци

повече размери на ножчетата би било чудесно

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване

27/11/2021

България

България

Идеална е!

Машинката е удобна за боравене, не е тежка и не вибрира твърде много, стриже добре и спестява пари от фризьори!

Предимства

Лека и удобна

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване

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      Откази от отговорност

      1. Гаранцията предлага покритие за период до 5 години, включително 2-годишна стандартна глобална гаранция, с възможност за допълнителни 3 години при регистриране на устройството в рамките на 90 дни от покупката.

      2. Прилага се ексклузивно за моделите от сериите 5000, 7000 и 9000. Предлага се за световния пазар, с изключение на САЩ, Канада и Китай.