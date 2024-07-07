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  • Единствената ютия, която знае какво гладите
  • Единствената ютия, която знае какво гладите
  • Единствената ютия, която знае какво гладите
  • Единствената ютия, която знае какво гладите
  • Единствената ютия, която знае какво гладите
  • Единствената ютия, която знае какво гладите
  • Единствената ютия, която знае какво гладите
  • Единствената ютия, която знае какво гладите
  • Единствената ютия, която знае какво гладите
  • Единствената ютия, която знае какво гладите

Удължена гаранция

60 дни тест период

Серия PerfectCare 9000Ютия с парогенератор

PSG9050/20

4.8
| (52) Отзиви | 94% препоръчват този продукт

1 награда

Единствената ютия, която знае какво гладите
Серията PerfectCare 9000 се предлага с първата в света технология за разпознаване на тъкани, наречена ActiveSense. Използвайки вградена камера и изкуствен интелект, технологията разпознава каква материя гладите и регулира идеалната температура и количеството пара за резултати без усилие.
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Марка ютии

Гладене без усилие. Отлични резултати.

Единствената ютия, която знае какво гладите

  • Технология ActiveSense

  • Гарантирано без изгаряния*

  • Лека ютия

  • До 750 g усилване на парата

Единственият парогенератор, който знае какво гладите

Единственият парогенератор, който знае какво гладите

Технологията ActiveSense разпознава тъкани с помощта на вградена камера и изкуствен интелект.

Автоматично регулира настройките

Автоматично регулира настройките

Автоматично регулира температурата и количеството пара, за да осигури отлични резултати за всички тъкани.

Интелигентна автоматична пара за по-бързо и по-лесно гладене

Интелигентна автоматична пара за по-бързо и по-лесно гладене

Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.8

от 5

52

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

2

07/07/2024

България

България

Прекрасен продукт.Уникален.

Глади бързо и безпроблемно.Нямаш опасения,че ще навреди на материята.

Предимства

Нова иновативна технология от бъдещето!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор

03/11/2023

България

България

Уникален продукт!

Най-добрата ютия: лека, мощна, бързо загрява. Наистина си заслужава парите!

Предимства

Бързина и големина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор

25/05/2023

България

България

Чудесен продукт!

Надхвърли очакванията ми.Лека и удобна.Автоматичната пара и разпознаването на тъканите са голям плюс.Избрах марката след 12 год.ползване на парогенератор Филипс,който още е в изправност и работи.

Недостатъци

Засега няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор

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