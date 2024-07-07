Марка ютии
Технология ActiveSense
Гарантирано без изгаряния*
Лека ютия
До 750 g усилване на парата
Технологията ActiveSense разпознава тъкани с помощта на вградена камера и изкуствен интелект.
Автоматично регулира температурата и количеството пара, за да осигури отлични резултати за всички тъкани.
Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично
Награди
4.8
от 5
52
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Веселин П
07/07/2024
България
Прекрасен продукт.Уникален.
Глади бързо и безпроблемно.Нямаш опасения,че ще навреди на материята.
Предимства
Нова иновативна технология от бъдещето!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор
Мария Ж
03/11/2023
България
Уникален продукт!
Най-добрата ютия: лека, мощна, бързо загрява. Наистина си заслужава парите!
Предимства
Бързина и големина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор
Ан 60
25/05/2023
България
Чудесен продукт!
Надхвърли очакванията ми.Лека и удобна.Автоматичната пара и разпознаването на тъканите са голям плюс.Избрах марката след 12 год.ползване на парогенератор Филипс,който още е в изправност и работи.
Недостатъци
Засега няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор
За всички подходящи за гладене материи