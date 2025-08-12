Jednostavno rečeno, parna postaja je iznad svakog očekivanja. Imam stariji model već 13 godina koji nikada nije pokazao znakove kvarova i dalje radi kao prvog dana. Peglanje je postalo zadovoljstvo - sve se ispegla u jednom potezu, a posebno mi je drago što više ne moram podešavati temperaturu za različite tkanine. Bez obzira na vrstu odjeće, nikada mi se nije dogodilo da nešto uništi. Ovo je definitivno investicija koja se isplatila!