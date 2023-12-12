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  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
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Серия PerfectCare 6000Ютия с парогенератор

PSG6066/20

4.8
| (52) Отзиви | 98% препоръчват този продукт

3 Награди

Изключително бързо. Изключително компактно.
Серията PerfectCare 6000 е проектирана да осигури най-добрите работни характеристики при гладене, сега с напълно обновен компактен дизайн. Възползвайте се от по-бързо гладене, без да правите компромиси с мястото за съхранение. Гарантирано без изгаряния* благодарение на технологията OptimalTEMP.
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Марка ютии

Изключително бързо. Изключително компактно.

  • Мощна пара

  • Гарантирано без изгаряния*

  • Разглобяем воден резервоар от 1,8 l

  • Компактен

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.

Мощна пара за премахване на гънки

Мощна пара за премахване на гънки

Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.

Easy De-Calc за удължаване на живота на ютията ви

Easy De-Calc за удължаване на живота на ютията ви

Лесно е да поддържате парния генератор със Smart Calc Clean, нашата вградена система за почистване на накипа. Ще ви напомня, когато е време да го почистите и включва контейнер, който прави премахването на накипа лесно и безопасно. Тъй като е за многократна употреба, ще пестите пари и никога няма да ви се наложи да купувате допълнителни касети.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.8

от 5

52

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

4
3
2

12/12/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Дуже задоволена. Перфектна та зручна

Це вже третя моя праска, а на цей раз давно омріяний парогенератор цього виробника. Як завжди, все чудово! На прасування йде в рази менше часу, всі найскладніші жмакання відпрасовує миттєво. Рекомендую!

Предимства

Зручність, легка сама праска, чудово виконує свої функції

Недостатъци

Мені не вистачає лише можливості зафіксувати парогенератор на прасувальній дошці

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

13/09/2022

Україна

Україна

Стильний апарат

Потужний, компактний і такий стильний.Дає раду від футболки до балонової куртки.Температуру регулювати не потрібно він це зробить за вас завдяки датчику розташованому над підошвою.Цікаво те, що бойлер розташований у самій прасці,а не як у інших в корпусі апарату,за рахунок цього він є таким компактним.А коліррр...він такий... Найкраща покупка,яку я коли небудь робила,не жалію зовсім.

Предимства

Дизайн і параметри

Недостатъци

Ціна

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

12/09/2022

Україна

Україна

Найкращий вибір за свою ціну

Вибирали для домашнього використання і не хотіли переплачувати за непотрібні функції. Зупинились на цій моделі.Зручна і потужна, ненайкрутіша підошва але прасує і нічого не прилипає.Сподобалась функція автовимкнення бо дома користуються нею і діти.Компакна, не займає багато місця.

Предимства

Потужна легка компактна

Недостатъци

Нема функції самоочищення

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

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      1. С всички подходящи за гладене дрехи

      2. Спестява до 20% енергия на базата на стандарт IEC 603311, в сравнение с GC6742