Марка ютии
Мощна пара
Гарантирано без изгаряния*
Разглобяем воден резервоар от 1,8 l
Компактен
С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.
Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.
Лесно е да поддържате парния генератор със Smart Calc Clean, нашата вградена система за почистване на накипа. Ще ви напомня, когато е време да го почистите и включва контейнер, който прави премахването на накипа лесно и безопасно. Тъй като е за многократна употреба, ще пестите пари и никога няма да ви се наложи да купувате допълнителни касети.
Награди
4.8
от 5
52
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
КСЕНА
12/12/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Дуже задоволена. Перфектна та зручна
Це вже третя моя праска, а на цей раз давно омріяний парогенератор цього виробника. Як завжди, все чудово! На прасування йде в рази менше часу, всі найскладніші жмакання відпрасовує миттєво. Рекомендую!
Предимства
Зручність, легка сама праска, чудово виконує свої функції
Недостатъци
Мені не вистачає лише можливості зафіксувати парогенератор на прасувальній дошці
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Oksana L.
13/09/2022
Україна
Част от промоцията
Стильний апарат
Потужний, компактний і такий стильний.Дає раду від футболки до балонової куртки.Температуру регулювати не потрібно він це зробить за вас завдяки датчику розташованому над підошвою.Цікаво те, що бойлер розташований у самій прасці,а не як у інших в корпусі апарату,за рахунок цього він є таким компактним.А коліррр...він такий... Найкраща покупка,яку я коли небудь робила,не жалію зовсім.
Предимства
Дизайн і параметри
Недостатъци
Ціна
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Rixe
12/09/2022
Україна
Част от промоцията
Найкращий вибір за свою ціну
Вибирали для домашнього використання і не хотіли переплачувати за непотрібні функції. Зупинились на цій моделі.Зручна і потужна, ненайкрутіша підошва але прасує і нічого не прилипає.Сподобалась функція автовимкнення бо дома користуються нею і діти.Компакна, не займає багато місця.
Предимства
Потужна легка компактна
Недостатъци
Нема функції самоочищення
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
С всички подходящи за гладене дрехи
Спестява до 20% енергия на базата на стандарт IEC 603311, в сравнение с GC6742