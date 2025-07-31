PSG6064/80
Марка ютии
Мощна пара
Гарантирано без изгаряния*
Разглобяем воден резервоар от 1,8 l
Компактен
С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.
Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.
Лесно е да поддържате парния генератор със Smart Calc Clean, нашата вградена система за почистване на накипа. Ще ви напомня, когато е време да го почистите и включва контейнер, който прави премахването на накипа лесно и безопасно. Тъй като е за многократна употреба, ще пестите пари и никога няма да ви се наложи да купувате допълнителни касети.
Награди
3.8
от 5
5
Отзиви
Нинка
31/07/2025
България
PerfectCare - точното име
Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!
Предимства
Перфетна работа!
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Vierkka
01/02/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Výkonná a lehká žehlička
žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!
Предимства
nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky
Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
ylillily
12/04/2025
Srbija
Lako lomljiva ručica
Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
За всички подходящи за гладене дрехи