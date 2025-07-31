Peglu sam kupila krajem decembra i već sam uradila povrat jer je počela da radi kao hidrant. Upravo mi prave problem za povrat . Mnogo više očekivanja za 60000 rsd sto sam je platila a kad peglam dobijem stvar koja je oprana i spremna za susenje. Idemo do kraja i više nikad kod njih. Upravo popunjavam recenziju na koju ne mogu da utičem niti upišem pola stvari. Nisam stavila ocenu 4 već bi stavila ocenu 2 zašto ne 1 iz razloga zato sto lepo izgleda samo da je postaviš kao saksiju i da je gledaš.