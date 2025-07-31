ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.

Серия PerfectCare 6000Ютия с парогенератор

PSG6064/80

3.8
| (5) Отзиви

3 Награди

Изключително бързо. Изключително компактно.
Серията PerfectCare 6000 е проектирана да осигури най-добрите работни характеристики при гладене, сега с напълно обновен компактен дизайн. Възползвайте се от по-бързо гладене, без да правите компромиси с мястото за съхранение. Гарантирано без изгаряния* благодарение на технологията OptimalTEMP.
Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Марка ютии

Изключително бързо. Изключително компактно.

  • Мощна пара

  • Гарантирано без изгаряния*

  • Разглобяем воден резервоар от 1,8 l

  • Компактен

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.

Мощна пара за премахване на гънки

Мощна пара за премахване на гънки

Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.

Easy De-Calc за удължаване на живота на ютията ви

Easy De-Calc за удължаване на живота на ютията ви

Лесно е да поддържате парния генератор със Smart Calc Clean, нашата вградена система за почистване на накипа. Ще ви напомня, когато е време да го почистите и включва контейнер, който прави премахването на накипа лесно и безопасно. Тъй като е за многократна употреба, ще пестите пари и никога няма да ви се наложи да купувате допълнителни касети.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Награди

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

3.8

от 5

5

Отзиви

3
2

31/07/2025

България

България

PerfectCare - точното име

Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!

Предимства

Перфетна работа!

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

01/02/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Výkonná a lehká žehlička

žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!

Предимства

nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky

Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

12/04/2025

Srbija

Srbija

Lako lomljiva ručica

Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. За всички подходящи за гладене дрехи