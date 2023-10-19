Марка ютии
Мощна пара
Гарантирано без изгаряния
Разглобяем воден резервоар от 1,8 l
Компактен
С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.
Лесно е да поддържате парния генератор със Smart Calc Clean, нашата вградена система за почистване на накипа. Ще ви напомня, когато е време да го почистите, и включва контейнер, който прави премахването на накипа лесно и безопасно. Тъй като е за многократна употреба, ще пестите пари и никога няма да ви се наложи да купувате допълнителни касети.
Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.
Награди
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Arena1234
19/10/2023
Hrvatska
Preporod u peglanju
koristila sam obicnu parnu peglu dok nisam otkrila ovo. parna postaja koja ne uzima puno mjesta, lagana je, a pegla bolje nego ijedna prije. samo jedan potez i gotovo sam. najbolje mi je sto mogu zaboraviti da peglam - nece mi prekuriti odjecu. top!
Предимства
nema kurenja. lijepa i lagana
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
За всички подходящи за гладене дрехи