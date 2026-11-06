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  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo

нов

Серия 4000Парогенератор

PSG4040/80

5

| (10) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Изключително компактен дизайн. Върхова производителност.

Серия PerfectCare 4000 е проектирана в най-компактна форма, за да осигури мощна пара. Гладете по-бързо, без да правите компромис с пространството за съхранение. Без изгаряния - гарантирано*, благодарение на технологията OptimalTEMP.

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Марка ютии

Най-компактната ютия с парогенератор на Philips, гарантирано без изгаряне

Изключително компактен дизайн. Върхова производителност.

  • Най-компактният дизайн спестява място и се вписва без усилие във вашия дом.

  • Мощна пара за ефективно премахване дори на най-упоритите гънки от най-дебелите тъкани.

  • OptimalTEMP пази всяка тъкан, която може да се глади, и предотвратява изгаряне.

Компактен дизайн

Компактен дизайн

Лекият, компактен размер е идеален за съхранение и удобно пасва на дъската за гладене. Ексклузивната технология ProVelocity прави нашите парогенератори по-малки и по-компактни от всякога.

Мощна пара

Мощна пара

Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

10

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

06/11/2026

Lietuva

Lietuva

Džiugina kaskart lyginant rūbus

Mūsų šeimoje lyginimas vyksta kas savaitę. Buvo reikalinga lyginimo sistema už prieinamą kaina, bet tuo pačiu užtikrinanti gerus rezultatus. Ši pranoksta lūkesčius. Galinga, neužima daug vietos, lengvas ir patogus lygituvas, lengva pripildyti vandeniu, gražus dizainas ir viena temperatūra visiems audiniams, lygina net vyras, nes nesibaimina, kad pridegins.

Предимства

Galingi garai, viena saugi temperatūra

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 serijos PSG4040/80 Lyginimo sistema

Дата на използване 2026-10-05

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 serijos PSG4040/80 Lyginimo sistema

Дата на използване 2026-10-05

28/10/2026

Eesti

Eesti

Väga kompaktne ja võimas triikimissüsteem

Tõesti väike, aga võimas triikimissüsteem. Võtab kapis vähe ruumi ja sellega saab triikida igasuguseid eeinevaid kangaid - nii pakse kui ka õhulisi. Mulle väga meeldib selle triikimissüsteemi ülilihtne katlakivi eemaldamise süsteem.

Предимства

Väike, võimsa auruga, kerge triikraud

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 PSG4040/80 Aurugeneraator

Дата на използване 2026-10-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 PSG4040/80 Aurugeneraator

Дата на използване 2026-10-04

26/10/2026

Latvija

Latvija

Uzticamais un ērtais gludeklis

Gludeklis ir ērts tā izmantošanai un lietošanai. Tad ir efektīvs jebkura veida apģērbu izlīdzināšanai. Ikdienā tā ir praktiska izvēle, kas palīdz ātri parūpēties par sakoptu un glītu apģērbu.

Този отзив е направен за 4000. sērija PSG4040/80 Gludināšanas sistēma

Дата на използване 2026-10-12

Този отзив е направен за 4000. sērija PSG4040/80 Gludināšanas sistēma

Дата на използване 2026-10-12

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      Откази от отговорност

      1. За всички тъкани, които могат да се гладят.

      2. В сравнение с режим MAX.

      3. Тествано от външна организация за бактерии Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 с 1 минута време на пара.