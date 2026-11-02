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PSG4040/20
Компактен дизайн. Мощна производителност.
Серия PerfectCare 4000 е проектирана в най-компактна форма, за да осигури мощна пара. Гладете по-бързо, без да правите компромис с пространството за съхранение. Без изгаряния - гарантирано*, благодарение на технологията OptimalTEMP.
Марка ютии
Най-компактният дизайн спестява място и се вписва лесно във вашия дом.
Мощна пара за ефективно премахване дори на най-упоритите гънки върху най-дебелите тъкани.
OptimalTEMP пази всяка тъкан, която може да се глади, и предотвратява изгаряне
Лекият, компактен размер е идеален за съхранение и удобно пасва на дъската за гладене. Ексклузивната технология ProVelocity прави нашите парогенератори по-малки и по-компактни от всякога.
Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.
С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.
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Отзиви
Върху всички дрехи, които могат да се гладят.
В сравнение с режим MAX.
Тествано от външна организация за бактерии Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 с 1 минута време на пара.