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  • PSG4040_80, Standard Product Photo
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нов

Серия 4000Парогенератор

PSG4040/20

Компактен дизайн. Мощна производителност.

Серия PerfectCare 4000 е проектирана в най-компактна форма, за да осигури мощна пара. Гладете по-бързо, без да правите компромис с пространството за съхранение. Без изгаряния - гарантирано*, благодарение на технологията OptimalTEMP.

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Марка ютии

Най-компактната ютия с парогенератор на Philips, гарантирано без изгаряне

Компактен дизайн. Мощна производителност.

  • Най-компактният дизайн спестява място и се вписва лесно във вашия дом.

  • Мощна пара за ефективно премахване дори на най-упоритите гънки върху най-дебелите тъкани.

  • OptimalTEMP пази всяка тъкан, която може да се глади, и предотвратява изгаряне

Компактен дизайн

Компактен дизайн

Лекият, компактен размер е идеален за съхранение и удобно пасва на дъската за гладене. Ексклузивната технология ProVelocity прави нашите парогенератори по-малки и по-компактни от всякога.

Мощна пара

Мощна пара

Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.

Технически данни

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Отзиви

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      1. Върху всички дрехи, които могат да се гладят.

      2. В сравнение с режим MAX.

      3. Тествано от външна организация за бактерии Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 с 1 минута време на пара.