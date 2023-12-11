Марка ютии
Макс. 6 бара налягане на помпата
130 г/мин непрекъсната пара
300 г парен удар
Гладете бързо и ефективно, за да се справите по-бързо с големия обем дрехи за гладене.
Нашата специална керамична гладеща повърхност се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.
Силната непрекъсната пара се справя лесно с всички гънки във всички материи.
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5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
ZdendaK8
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor pro velké žehlení
Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.
Предимства
Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení
Недостатъци
Žádné jsem zatím neobjevil
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
EvičkaK
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor 2000 Series
S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.
Предимства
Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení
Недостатъци
o
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
в сравнение с парна ютия EasySpeed GC1742
30% спестяване на вода и електричество в режим Eco (Еко)