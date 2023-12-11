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  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*

Серия 2000Парен генератор

PSG2000/20

5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

До 25% по-малко време, отделено за гладене*
По-малко време за гладене, повече време за носене и наслада с парния генератор от серия 2000.
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Марка ютии

До 25% по-малко време, отделено за гладене*

  • Макс. 6 бара налягане на помпата

  • 130 г/мин непрекъсната пара

  • 300 г парен удар

Бързо гладене с 300 g парен удар

Бързо гладене с 300 g парен удар

Гладете бързо и ефективно, за да се справите по-бързо с големия обем дрехи за гладене.

Издръжлива и лесно плъзгаща се керамична гладеща повърхност

Издръжлива и лесно плъзгаща се керамична гладеща повърхност

Нашата специална керамична гладеща повърхност се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.

Бързо премахване на гънки с 130 г/мин непрекъсната пара

Бързо премахване на гънки с 130 г/мин непрекъсната пара

Силната непрекъсната пара се справя лесно с всички гънки във всички материи.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor pro velké žehlení

Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.

Предимства

Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení

Недостатъци

Žádné jsem zatím neobjevil

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor 2000 Series

S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.

Предимства

Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení

Недостатъци

o

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

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