Прекратен продукт
PRO6305BK/00
12,2 мм мембрани/затворен гръб
вграден микрофон
Черно
За поставяне в ушите
Отговорете на обаждане и поставете на пауза плейлиста си. Всичко това без да докосвате смартфона си. Вграденият микрофон с елиминиране на ехото поддържа звука чист, когато говорите. Когато слушате музика или подкастове, перфектно настроените неодимови акустични мембрани предоставят чист, детайлен звук.
Обичате вашата стрийминг станция с висока резолюция? Чувайте повече с тези слушалки с Hi-Res аудио. Способни да възпроизвеждат високи честоти до 40 kHz, те ще ви предоставят повече детайли, когато сте в движение.
Акустичен улей с овална форма и три размера взаимозаменяеми гумени накрайника за микрокапсули създават идеално уплътнение. Наслаждавайте се на удобство при слушане през целия ден и отлично пасивно премахване на шума.
3.0
от 5
2
Отзиви
MFire
01/04/2020
România
Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj
Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.
Предимства
Sunet foarte bun
Недостатъци
Cablul nu este anti-incurcare
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Zene80
26/08/2020
Magyarország
Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge
A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?
Предимства
Semmi
Недостатъци
Drága és nem tudja azt amit ígér
Този отзив е направен за 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal
Този отзив е направен за 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal