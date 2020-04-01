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Прекратен продукт

6000 seriesСлушалки за поставяне в ушите с микрофон

PRO6305BK/00

3
| (2) Отзиви
Всичко, което ви е необходимо
Плейлисти, подкастове, обаждания – тези кабелни слушалки за поставяне в ухото ви предоставят чистия звук, от който имате нужда. Съвместими са с Hi-Res аудио, така че ще чувате повече, когато слушате любимата си стрийминг станция с висока резолюция.
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Всичко, което ви е необходимо

  • 12,2 мм мембрани/затворен гръб

  • вграден микрофон

  • Черно

  • За поставяне в ушите

Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио

Отговорете на обаждане и поставете на пауза плейлиста си. Всичко това без да докосвате смартфона си. Вграденият микрофон с елиминиране на ехото поддържа звука чист, когато говорите. Когато слушате музика или подкастове, перфектно настроените неодимови акустични мембрани предоставят чист, детайлен звук.

Hi-Res аудио. Чувайте повече

Обичате вашата стрийминг станция с висока резолюция? Чувайте повече с тези слушалки с Hi-Res аудио. Способни да възпроизвеждат високи честоти до 40 kHz, те ще ви предоставят повече детайли, когато сте в движение.

3 взаимозаменяеми гумени накрайника за микрокапсули. Удобно прилягане

Акустичен улей с овална форма и три размера взаимозаменяеми гумени накрайника за микрокапсули създават идеално уплътнение. Наслаждавайте се на удобство при слушане през целия ден и отлично пасивно премахване на шума.

Технически данни

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Отзиви

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3.0

от 5

2

Отзиви

5
3
1

01/04/2020

România

România

Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj

Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.

Предимства

Sunet foarte bun

Недостатъци

Cablul nu este anti-incurcare

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

26/08/2020

Magyarország

Magyarország

Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge

A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?

Предимства

Semmi

Недостатъци

Drága és nem tudja azt amit ígér

Този отзив е направен за 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Този отзив е направен за 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

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