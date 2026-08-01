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Прекратен продукт

6000 seriesСлушалки за поставяне в ушите с микрофон

PRO6105BK/00

Идеално чист
Когато чистият звук е всичко, от което се нуждаете. От плейлисти и подкастове до обаждания – тези кабелни слушалки за поставяне в ухото работят перфектно. Също така са съвместими с Hi-Res аудио: ако слушате любимата си стрийминг станция с висока резолюция, ще чувате повече.
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Идеално чист

  • 8,6 мм мембрани/затворен гръб

  • вграден микрофон

  • Черно

  • За поставяне в ушите

Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио

Отговорете на обаждане и поставете на пауза плейлиста си. Всичко това без да докосвате смартфона си. Вграденият микрофон с елиминиране на ехото поддържа звука чист, когато говорите. Когато слушате музика или подкастове, перфектно настроените неодимови акустични мембрани предоставят чист, детайлен звук.

Hi-Res аудио. Чувайте повече

Обичате вашата стрийминг станция с висока резолюция? Чувайте повече с тези слушалки с Hi-Res аудио. Способни да възпроизвеждат високи честоти до 40 kHz, те ще ви предоставят повече детайли, когато сте в движение.

3 взаимозаменяеми гумени накрайника за микрокапсули. Удобно прилягане

Акустичен улей с овална форма и три размера взаимозаменяеми гумени накрайника за микрокапсули създават идеално уплътнение. Наслаждавайте се на удобство при слушане през целия ден и отлично пасивно премахване на шума.

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