Прекратен продукт
PRO6105BK/00
8,6 мм мембрани/затворен гръб
вграден микрофон
Черно
За поставяне в ушите
Отговорете на обаждане и поставете на пауза плейлиста си. Всичко това без да докосвате смартфона си. Вграденият микрофон с елиминиране на ехото поддържа звука чист, когато говорите. Когато слушате музика или подкастове, перфектно настроените неодимови акустични мембрани предоставят чист, детайлен звук.
Обичате вашата стрийминг станция с висока резолюция? Чувайте повече с тези слушалки с Hi-Res аудио. Способни да възпроизвеждат високи честоти до 40 kHz, те ще ви предоставят повече детайли, когато сте в движение.
Акустичен улей с овална форма и три размера взаимозаменяеми гумени накрайника за микрокапсули създават идеално уплътнение. Наслаждавайте се на удобство при слушане през целия ден и отлично пасивно премахване на шума.
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