Идеално чист

Когато чистият звук е всичко, от което се нуждаете. От плейлисти и подкастове до обаждания – тези кабелни слушалки за поставяне в ухото работят перфектно. Също така са съвместими с Hi-Res аудио: ако слушате любимата си стрийминг станция с висока резолюция, ще чувате повече.