Прекратен продукт
PRO3000BK/00
Звук с висока вярност
Слушалките Performance PRO3000 на Philips осигуряват звук с висока резолюция с естествен комфорт и удобство. Комбинацията от мощни мембрани, елегантен и ергономичен дизайн и персонализирани накрайници на слушалките гарантират комфортно и завладяващо изживяване.
12,2 мм възбудители/затворен гръб
За поставяне в ушите
Накрайниците на слушалките се предоставят в 3 размера – малки, средни и големи – за персонализирано и идеално прилягане.
Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате или спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.
Слушалките Performance PRO3000 на Philips включват мощни 12,2 мм мембрани на високоговорителя, които възпроизвеждат прецизен, балансиран звук и обемен бас.
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