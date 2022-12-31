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        Прекратен продукт

        PerformanceСлушалки с микрофон

        PRO3000BK/00

        Звук с висока вярност

        Слушалките Performance PRO3000 на Philips осигуряват звук с висока резолюция с естествен комфорт и удобство. Комбинацията от мощни мембрани, елегантен и ергономичен дизайн и персонализирани накрайници на слушалките гарантират комфортно и завладяващо изживяване.

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        Звук с висока вярност

        • 12,2 мм възбудители/затворен гръб

        • За поставяне в ушите

        3 размера на накрайници за уши за персонализирано и идеално поставяне

        Накрайниците на слушалките се предоставят в 3 размера – малки, средни и големи – за персонализирано и идеално прилягане.

        Превключване между музика и разговори с вградените в кабела дистанционно управление и микрофон

        Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате или спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

        Мембрани 12,2 мм с висока мощност осигуряват ясен, прецизен звук и

        Слушалките Performance PRO3000 на Philips включват мощни 12,2 мм мембрани на високоговорителя, които възпроизвеждат прецизен, балансиран звук и обемен бас.

        Технически данни

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