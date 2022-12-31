ПродуктиПоддръжка

Всички серии

        Прекратен продукт

        PerformanceСлушалки с микрофон

        PRO1000BK/00

        Звук с висока вярност

        Слушалките Performance PRO1000 на Philips осигуряват звук с висока резолюция с комфорт и удобство. Комбинацията от мощни мембрани, елегантен и ергономичен дизайн и персонализирани накрайници на слушалките гарантират комфортно и завладяващо изживяване.

        Виж всички предимства

        Звук с висока вярност

        • 8 мм мембрани/затворен гръб

        • За поставяне в ушите

        Предпазен калъф за съхранение на слушалките, когато не се използват

        Hi-Res Audio възпроизвежда музиката в най-чистата й форма

        Открийте нови нива на детайли и чистота във вашата музика с Hi-Res Audio. Ясен, прецизен звук за всякакъв формат музика. Тези слушалки отговарят на най-строгите стандарти, необходими за печата за качество на Hi-Res Audio.

        Вакуумно метално гланцирано покритие предлага допълнителна защита

        Корпус от висококачествено вакуумно метално гланцирано покритие за допълнителна повърхностна защита.

        Технически данни

        Получете поддръжка за този продукт

        Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

        Отзиви

        Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

          Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!