Прекратен продукт
PRO1000BK/00
Звук с висока вярност
Слушалките Performance PRO1000 на Philips осигуряват звук с висока резолюция с комфорт и удобство. Комбинацията от мощни мембрани, елегантен и ергономичен дизайн и персонализирани накрайници на слушалките гарантират комфортно и завладяващо изживяване.
8 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
Открийте нови нива на детайли и чистота във вашата музика с Hi-Res Audio. Ясен, прецизен звук за всякакъв формат музика. Тези слушалки отговарят на най-строгите стандарти, необходими за печата за качество на Hi-Res Audio.
Корпус от висококачествено вакуумно метално гланцирано покритие за допълнителна повърхностна защита.
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