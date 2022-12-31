Hi-Res Audio възпроизвежда музиката в най-чистата й форма

Открийте нови нива на детайли и чистота във вашата музика с Hi-Res Audio. Ясен, прецизен звук за всякакъв формат музика. Тези слушалки отговарят на най-строгите стандарти, необходими за печата за качество на Hi-Res Audio.