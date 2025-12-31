Прекратен продукт
PCSW200/00
Компютърен софтуер за вашата PhotoFrame
Компютърен софтуер PhotoFrame за безплатно актуализиране автоматично или през www.philips.com/support
PhotoManager e софтуер за управление на снимки за вашия компютър, който автоматично се стартира, когато вашата PhotoFrame се свърже през USB2 към компютъра. Той ви позволява да разглеждате и управлявате албумите и снимките си както на компютър, така и на PhotoFrame. PhotoManager работи с Windows 2000, XP и Windows Vista. Софтуерът ще бъде съвместим с iPhoto и ще е на разположение за Mac OS от септември 2007 г.
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