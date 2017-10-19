Izvrstan uređaj - kvar (Neispravna digitalija, dio nije dobavljiv)

Uređaj je kupljen u 9 mj./2016., a pokvario se u 4 mj./2019 kada je isteklo jamstvo. Sada se ne može popraviti zato što nema dobavljivih dijelova. Budući da uređaj nije baš jeftin razočaran sam ovakvim ishodom.