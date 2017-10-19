Прекратен продукт
Оригиналното радио
Създайте приятни моменти с радио Original. Очарованието на 50-те, взето назаем от дизайна на радиото Philips от 1955 г., в съчетание с чудесен звук ви дава мощни баси и кристално ясно DAB+ и FM радио, както и безжична музика от смарт устройства чрез Bluetooth
Bluetooth®
DAB+, FM
USB порт за зареждане
20 W
Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.
4.2
от 5
5
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
Flobig
19/10/2017
România
Sunet incredibil
Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ORT7500 Radio original
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ORT7500 Radio original
ŁukaszR
28/09/2016
Polska
Fenomenalne radio
Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ORT7500 Radio Original
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ORT7500 Radio Original
Florin38
25/10/2015
România
Sunet incredibil
Un produs excelent privind sonorizarea și designul, însă lipsa unui acumulator reîncărcabil îi limitează portabilitatea.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ORT7500 Radio original
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ORT7500 Radio original