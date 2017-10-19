ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява

Прекратен продукт

Оригинален радиоапарат

ORT7500/10

4.2

| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт

Оригиналното радио

Създайте приятни моменти с радио Original. Очарованието на 50-те, взето назаем от дизайна на радиото Philips от 1955 г., в съчетание с чудесен звук ви дава мощни баси и кристално ясно DAB+ и FM радио, както и безжична музика от смарт устройства чрез Bluetooth

Виж всички предимства

Оригиналното радио

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • USB порт за зареждане

  • 20 W

Възпроизвеждане от мобилен телефон и на музика от компютър с технологията Bluetooth

Възпроизвеждане от мобилен телефон и на музика от компютър с технологията Bluetooth

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.

Съвместим с DAB+ и FM за най-добро приемане на радиосигнала

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.2

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

4
3
2

19/10/2017

România

România

Sunet incredibil

Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ORT7500 Radio original

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ORT7500 Radio original

28/09/2016

Polska

Polska

Fenomenalne radio

Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ORT7500 Radio Original

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ORT7500 Radio Original

25/10/2015

România

România

Sunet incredibil

Un produs excelent privind sonorizarea și designul, însă lipsa unui acumulator reîncărcabil îi limitează portabilitatea.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ORT7500 Radio original

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ORT7500 Radio original

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!