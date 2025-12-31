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Прекратен продукт

Оригинален радиоапарат

ORD7105C/00

Оригиналното радио

Позволете на това оригинално радио Philips да ви даде пълното удоволствие от слушането. Създадено с дизайна на емблематичния радиоапарат на Philips от 1955 г., то свири и зарежда вашия iPod/iPhone. Има и FM стерео тунер.

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Оригиналното радио

  • Кремаво

  • Поставка за iPod/iPhone

Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.

Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си

Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си

Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

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