ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Оригинален радиоапарат

ORD7100R/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Оригиналното радио

Позволете на това оригинално радио Philips да ви даде пълното удоволствие от слушането. Създадено с дизайна на емблематичния радиоапарат на Philips от 1955 г., то свири и зарежда вашия iPod/iPhone. Има и FM стерео тунер.

Виж всички предимства

Оригиналното радио

  • с 30-щифтов съединител

  • за iPod/iPhone

  • FM

  • 10 W

Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне

Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне

След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

26/07/2014

Polska

Polska

stylowy

stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ORD7100R Radio Original

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ORD7100R Radio Original

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!