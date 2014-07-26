Прекратен продукт
Оригиналното радио
Позволете на това оригинално радио Philips да ви даде пълното удоволствие от слушането. Създадено с дизайна на емблематичния радиоапарат на Philips от 1955 г., то свири и зарежда вашия iPod/iPhone. Има и FM стерео тунер.
с 30-щифтов съединител
за iPod/iPhone
FM
10 W
С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.
Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.
След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
magg007
26/07/2014
Polska
stylowy
stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ORD7100R Radio Original
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ORD7100R Radio Original