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Прекратен продукт

Мини радио Original

ORD2100C/12

Бъдете модерни с този оригинален минирадиоапарат

Наслаждавайте се на своята музика и на красивия ретро дизайн на оригиналния минирадиоапарат Philips. Слушайте музика от вашия iPod/iPhone, докато той зарежда и автоматично синхронизира часовника си с вашето устройство Apple.

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Бъдете модерни с този оригинален минирадиоапарат

  • с 30-щифтов съединител

  • за iPod/iPhone

  • FM, двоен будилник

  • 4 W

Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне

Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне

След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.

Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго искате да слушате музика или радиостанция, избрана от вас, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 2 часа) и изберете CD или радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Устройството ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще се изключи в икономичен тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си CD или радио диджей, без да броите овце или да се тревожите, че хабите енергия.

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