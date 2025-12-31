Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго искате да слушате музика или радиостанция, избрана от вас, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 2 часа) и изберете CD или радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Устройството ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще се изключи в икономичен тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си CD или радио диджей, без да броите овце или да се тревожите, че хабите енергия.