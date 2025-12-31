Прекратен продукт
OR2000B/12
Бъдете модерни с този оригинален минирадиоапарат
С оригиналния минирадиоапарат Philips слушането на радио е забавно, както в миналото. С възхитителен ретро стил, той предлага мощни баси от системата басрефлексни високоговорители, както и голям бутон за настройка на аналогови станции, който е осветен, за да намирате съвършено лесно любимите си станции.
FM/MW
Аудио вход
3 W
С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.
Вдъхновено от оригиналния радиоапарат от 1955 г. - Този оригинален минирадиоапарат носи емблематичните елементи на легендарния радиоапарат на Philips от 1955 г., известен като Philetta "BF 102 U". Навремето този компактен радиоапарат очарова публиката със своя изчистен дизайн, чудесен звук и кристално чисто приемане. Традициите на Philips в радиоапаратите датират от 1927 г. В продължение на десетилетия много от нашите модели се превърнаха в световно известни, емблематични продукти с колекционерска стойност.
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