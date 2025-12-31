Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

Вдъхновено от оригиналния радиоапарат от 1955 г. - Този оригинален минирадиоапарат носи емблематичните елементи на легендарния радиоапарат на Philips от 1955 г., известен като Philetta "BF 102 U". Навремето този компактен радиоапарат очарова публиката със своя изчистен дизайн, чудесен звук и кристално чисто приемане. Традициите на Philips в радиоапаратите датират от 1927 г. В продължение на десетилетия много от нашите модели се превърнаха в световно известни, емблематични продукти с колекционерска стойност.