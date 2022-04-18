Всички серии
Nose trimmer series 5000 Прецизен тример за нос, уши и вежди
Поддръжка
NT5650/16
Отидете в магазина
Регистрирайте продукта си
Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).
Ръководство с важна информация
Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)
Nose trimmer series 3000& 5000Калъф
Nose trimmer series 3000& 5000Къс гребен за вежди 3 mm
Nose trimmer series 3000& 5000Дълъг гребен за вежди
Nose trimmer series 5000Гребен за детайли 3 mm
Nose trimmer series 5000Прецизен тример
Nose trimmer Тример за нос
ShaversПочистваща глава
Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт
Намерете сервизен център
Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части
Гаранция
Нашите гаранционни политики за продукти
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем