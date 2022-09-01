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  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
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  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане
  • Върховен комфорт без скубане

Nose trimmer series 5000Прецизен тример за нос, уши и вежди

NT5650/16

4.7
| (83) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Върховен комфорт без скубане
Тримерът за нос от серия 5000 на Philips нежно подрязва космите в носа, ушите, в по-малките зони и веждите. Новата технология PrecisionTrim и защитната система са създадени да предоставят лесно и ефективно подстригване без скубане и опъване.
Виж всички предимства

Отстранете косъмчета в носа, ушите, малки зони и веждите с комфорт

Върховен комфорт без скубане

  • 5 гребена с поставяне с щракване (2 – 3 – 5 – 7 мм)

  • Самобръсначка с 2D следване на контура

  • 61 мин работа без кабел/1 ч зареждане

  • Приставка за достигане на гърба

  • До 5 години гаранция

Отстранете косъмчета в носа, ушите, малки зони и веждите с комфорт

Отстранете косъмчета в носа, ушите, малки зони и веждите с комфорт

Нежно и ефективно премахвайте нежеланото окосмяване в носа и ушите. Уверете се, че ноздрите са чисти преди употреба и внимателно поставете тримера вътре в носа си на не повече от 0,5 см, след което бавно го въртете. Когато подстригвате косъмчета в ушите, се уверете, че ушите са без ушна кал. За веждите прикрепете с плъзгане един от двата гребена (3 и 5 мм) в процепите и подрежете с лек натиск и движение срещу посоката на растежа на косъма за равномерно подстригване на веждите до желаната дължина. За прецизно подрязване използвайте със или без гребена на прецизния тример, който се доставя с комплекта. Регулирайте ъгъла за подрязване и оформяне на краищата на брадата си или козя брадичка с накрайника за прецизно оформяне.

Лесно и ефективно подстригване без порязвания

Лесно и ефективно подстригване без порязвания

Машинка за подстригване на нос, уши и вежди, проектирана за безопасност и комфорт. Системата Protective Guard покрива ножчетата, за да гарантира, че те нямат директен контакт с кожата. Освен това е направена така, че да сведе до минимум пропуснатите косъмчета, дърпането или скубането.

Подстригване без усилия от всеки ъгъл

Подстригване без усилия от всеки ъгъл

Нашата иновативна двустранна машинка за прецизно подстригване подстригва бързо и без усилие от всеки ъгъл и във всяка посока.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

83

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

2

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Отличен уред

Удобен, енергоспестяващ, качествен уред. Вече няколко месеца го ползвам и все още е с оригиналната батерия. Спокойно го ползвам и под душа.

Предимства

Удобен, енергоспестяващ, качествен

Недостатъци

според мен няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Практичен

Всеки мъж трябва да притежава по един такъв тример, лесен за употреба и почистване!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди

03/08/2025

Україна

Україна

Потвърден купувач

Гарний пристрій, легкий у використанні та догляді.

Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000

Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000

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      Откази от отговорност

      1. Гаранцията предлага покритие за период до 5 години, включително 2-годишна стандартна глобална гаранция, с възможност за допълнителни 3 години при регистриране на устройството в рамките на 90 дни от покупката.

      2. Прилага се ексклузивно за моделите от сериите 5000, 7000 и 9000. Предлага се за световния пазар, с изключение на САЩ, Канада и Китай.