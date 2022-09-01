5 гребена с поставяне с щракване (2 – 3 – 5 – 7 мм)
Самобръсначка с 2D следване на контура
61 мин работа без кабел/1 ч зареждане
Приставка за достигане на гърба
До 5 години гаранция
Нежно и ефективно премахвайте нежеланото окосмяване в носа и ушите. Уверете се, че ноздрите са чисти преди употреба и внимателно поставете тримера вътре в носа си на не повече от 0,5 см, след което бавно го въртете. Когато подстригвате косъмчета в ушите, се уверете, че ушите са без ушна кал. За веждите прикрепете с плъзгане един от двата гребена (3 и 5 мм) в процепите и подрежете с лек натиск и движение срещу посоката на растежа на косъма за равномерно подстригване на веждите до желаната дължина. За прецизно подрязване използвайте със или без гребена на прецизния тример, който се доставя с комплекта. Регулирайте ъгъла за подрязване и оформяне на краищата на брадата си или козя брадичка с накрайника за прецизно оформяне.
Машинка за подстригване на нос, уши и вежди, проектирана за безопасност и комфорт. Системата Protective Guard покрива ножчетата, за да гарантира, че те нямат директен контакт с кожата. Освен това е направена така, че да сведе до минимум пропуснатите косъмчета, дърпането или скубането.
Нашата иновативна двустранна машинка за прецизно подстригване подстригва бързо и без усилие от всеки ъгъл и във всяка посока.
4.7
от 5
83
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Дети
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Отличен уред
Удобен, енергоспестяващ, качествен уред. Вече няколко месеца го ползвам и все още е с оригиналната батерия. Спокойно го ползвам и под душа.
Предимства
Удобен, енергоспестяващ, качествен
Недостатъци
според мен няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди
Ninova
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Практичен
Всеки мъж трябва да притежава по един такъв тример, лесен за употреба и почистване!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди
YaromyrKh
03/08/2025
Україна
Потвърден купувач
Гарний пристрій, легкий у використанні та догляді.
Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
Гаранцията предлага покритие за период до 5 години, включително 2-годишна стандартна глобална гаранция, с възможност за допълнителни 3 години при регистриране на устройството в рамките на 90 дни от покупката.
Прилага се ексклузивно за моделите от сериите 5000, 7000 и 9000. Предлага се за световния пазар, с изключение на САЩ, Канада и Китай.