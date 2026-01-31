NT3650/16
100% комфорт без скубане
Защитна система
Изцяло миеща се, с батерия AA
2 гребена за вежди, калъф
Лесно достигайте и премахвайте нежеланото окосмяване в носа и ушите. Уверете се, че ноздрите са чисти преди употреба и внимателно поставете тримера вътре в носа си на не повече от 0,5 см и бавно го въртете. Когато подстригвате косъмчета в ушите, уверете се, че ушите са без ушна кал. За веждите прикрепете с плъзгане един от двата гребена (3 и 5 мм) в процепите и подрежете с лек натиск и движение срещу посоката на растежа на косъма за равномерно подстригване на веждите до желаната дължина.
Машинка за подстригване на нос, уши и вежди, проектирана за безопасност и комфорт. Системата Protective Guard покрива ножчетата, за да гарантира, че те нямат директен контакт с кожата. Освен това е направена така, че да сведе до минимум пропуснатите косъмчета, дърпането или скубането.
Нашата иновативна двустранна машинка за прецизно подстригване подстригва бързо и без усилие от всеки ъгъл и във всяка посока.
4.1
от 5
81
Отзиви
Andrii2006
31/01/2026
Україна
Потвърден купувач
Добра якість. Виконує свою роботу на 5, добре що можна мити.
Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Sergey1963
24/12/2023
Україна
Чудовий тример
Перши враження на відмінно. Бриє чудово. Дизайн, швідкість доставки, відсутність оплати за доставку товару та повернення грошей все на відмінно з "+".
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Cheddar2#
01/12/2022
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
не зовсім задоволений виробом
не зовсім гарно вибріває. погано, що на батареї, а не USB
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000