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NA383/10
Philips серия 3000 Megabasket Airfryer
Гответе в две отделни кошници по 5 л за ежедневно удобство или ги трансформирайте в една огромна 10-литрова Megabasket. Насладете се на неизменно хрупкави резултати с технологията RapidAir. 100% безопасно керамично покритие без PFAS, части, подходящи за миялна машина.
Гъвкави кошници, които се адаптират към всеки повод
Хрупкави резултати с технологията RapidAir
Синхронизиране за едновременно завършване
Лесно почистване
Гответе в 2 отделни кошници по 5 л за ежедневно удобство или ги трансформирайте в една огромна мегакошница от 10 л за най-важните ястия.
Уникалният звездовиден дизайн спомага горещият въздух да циркулира около и през храната за винаги хрупкави резултати. От пържени картофи и пиле до печени зеленчуци – това е лесен начин да сервирате и да се насладите на вкусни хрупкави ястия всеки ден.
Приготвяйте лесно ястия, които задоволяват всеки вкус. Поберете 2,7 кг пържени картофи, 2 кг ребра или 1,2 кг цяло пиле, което няма да се побере другаде.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
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Отзиви
В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома
Вътрешно лабораторно измерване NA38x със сьомга и пилешки гърди в сравнение с използване на фурна клас А. Резултатите могат да варират в зависимост от рецептата.