Технология RapidAir за хрупкави резултати

Уникалният звездовиден дизайн спомага горещият въздух да циркулира около и през храната за винаги хрупкави резултати. От пържени картофи и пиле до печени зеленчуци – това е лесен начин да сервирате и да се насладите на вкусни хрупкави ястия всеки ден.