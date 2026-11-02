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  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
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  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка на опаковката
  • Снимка на опаковката
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • Главна снимка, която се употребява
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка на опаковката
  • Снимка на опаковката
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19

нов

Серия 3000Airfryer

NA383/10

Philips серия 3000 Megabasket Airfryer

Гответе в две отделни кошници по 5 л за ежедневно удобство или ги трансформирайте в една огромна 10-литрова Megabasket. Насладете се на неизменно хрупкави резултати с технологията RapidAir. 100% безопасно керамично покритие без PFAS, части, подходящи за миялна машина.

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Гъвкава Megabasket, която се адаптира към всеки повод

Philips серия 3000 Megabasket Airfryer

  • Гъвкави кошници, които се адаптират към всеки повод

  • Хрупкави резултати с технологията RapidAir

  • Синхронизиране за едновременно завършване

  • Лесно почистване

Гъвкавата мегакошница се адаптира към всеки повод

Гъвкавата мегакошница се адаптира към всеки повод

Гответе в 2 отделни кошници по 5 л за ежедневно удобство или ги трансформирайте в една огромна мегакошница от 10 л за най-важните ястия.

Технология RapidAir за хрупкави резултати

Технология RapidAir за хрупкави резултати

Уникалният звездовиден дизайн спомага горещият въздух да циркулира около и през храната за винаги хрупкави резултати. От пържени картофи и пиле до печени зеленчуци – това е лесен начин да сервирате и да се насладите на вкусни хрупкави ястия всеки ден.

Мегакошница за големи семейни празници

Мегакошница за големи семейни празници

Приготвяйте лесно ястия, които задоволяват всеки вкус. Поберете 2,7 кг пържени картофи, 2 кг ребра или 1,2 кг цяло пиле, което няма да се побере другаде.

Технически данни

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Части и аксесоари

  • нов

    • Сет за печене Philips Airfryer

    Сет за печене Philips Airfryer
    Airfryers Accessories

    NX1151/00
    • Идеален както за печене, така и за готвене
    • Включва 9 форми за мъфини
    • Възможно почистване в съдомиялна машина
    • Керамично покритие без PFAS
    • Насоки и поддръжка с безплатното приложение HomeID

Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома

      2. Вътрешно лабораторно измерване NA38x със сьомга и пилешки гърди в сравнение с използване на фурна клас А. Резултатите могат да варират в зависимост от рецептата.