Създаден да балансира ястията ви
Без повече прегорели или недоопечени ястия. Нашият патентован дизайн оптимизира циркулацията на топлината, за да преминава не само около храната, но и през нея за най-добри резултати: хрупкава, крехка, равномерно приготвена храна всеки път.
Уреди Airfryer с 2 чекмеджета: голямото чекмедже е идеално за основни ястия, пържени картофи и всичко, което обичате най-много. Използвайте по-малкото чекмедже за гарнитури, зеленчуци и закуски.
Автоматично синхронизиране на времето за готвене в 2-те чекмеджета, така че цялата храна да е готова да бъде сервирана едновременно. Получавате едно ястие, прясно и топло.
5.0
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Sweet.girl
16/11/2024
Česká republika
Skvělý pomocník do kuchyně
Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.
Предимства
Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.
Недостатъци
Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Chef123
29/10/2024
Česká republika
Zdravé pečení
O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.
Предимства
moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití
Недостатъци
velikost přístroje, mírná hlučnost
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Zuzina68
29/10/2024
Česká republika
Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře
Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.
Предимства
snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba
Недостатъци
rozměrnost
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома.
Тест, направен с наденици в лявата кошница, в сравнение с традиционните конвекторни фурни.
Тест, направен с наденици в лявата кошница, в сравнение с традиционните конвекторни фурни.