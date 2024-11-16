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  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате

Серия 3000Airfryer с двойна кошница

NA353/10

5
| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
Philips Airfryer от серията 3000 с две кошници гарантира, че две ястия са горещи и готови едновременно. Насладете се на вкусно и здравословно готвене с голямо чекмедже за основни ястия за цялото семейство и по-малко чекмедже за гарнитури или единични ястия.
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Хрупкави, крехки и равномерно изпечени всеки път

Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате

  • Създаден да балансира ястията ви

Хрупкави, крехки и равномерно изпечени с технология Rapid Air Plus

Хрупкави, крехки и равномерно изпечени с технология Rapid Air Plus

Без повече прегорели или недоопечени ястия. Нашият патентован дизайн оптимизира циркулацията на топлината, за да преминава не само около храната, но и през нея за най-добри резултати: хрупкава, крехка, равномерно приготвена храна всеки път.

2 чекмеджета и 2 размера, подходящи за всяко ястие

2 чекмеджета и 2 размера, подходящи за всяко ястие

Уреди Airfryer с 2 чекмеджета: голямото чекмедже е идеално за основни ястия, пържени картофи и всичко, което обичате най-много. Използвайте по-малкото чекмедже за гарнитури, зеленчуци и закуски.

Синхронизиране на готвенето и в двете страни.

Синхронизиране на готвенето и в двете страни.

Автоматично синхронизиране на времето за готвене в 2-те чекмеджета, така че цялата храна да е готова да бъде сервирана едновременно. Получавате едно ястие, прясно и топло.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

16/11/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do kuchyně

Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.

Предимства

Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.

Недостатъци

Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zdravé pečení

O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.

Предимства

moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití

Недостатъци

velikost přístroje, mírná hlučnost

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře

Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.

Предимства

snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba

Недостатъци

rozměrnost

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

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      1. В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома.

      2. Тест, направен с наденици в лявата кошница, в сравнение с традиционните конвекторни фурни.

      3. Тест, направен с наденици в лявата кошница, в сравнение с традиционните конвекторни фурни.