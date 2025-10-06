Създаден да балансира ястията ви
2 кошници, 2 размера
Точка 3 Готови по едно и също време
Без повече прегорели или недоопечени ястия. Нашият патентован дизайн оптимизира циркулацията на топлината, за да преминава не само около храната, но и през нея за най-добри резултати: хрупкава, крехка, равномерно приготвена храна всеки път.
Уреди Airfryer с 2 чекмеджета: голямото чекмедже е идеално за основни ястия, пържени картофи и всичко, което обичате най-много. Използвайте по-малкото чекмедже за гарнитури, зеленчуци и закуски.
Автоматично синхронизиране на времето за готвене в 2-те чекмеджета, така че цялата храна да е готова да бъде сервирана едновременно. Получавате едно ястие, прясно и топло.
5.0
от 5
20
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Nad89
06/10/2025
България
двете кошници са много голямо улеснение
харесвам възможноста да приготвяш две ястия едновременно
Предимства
може да готви двя неща едновременно
Недостатъци
не намирам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Негованчев
18/07/2025
България
Продукта е лесен за ползване
Уреда приготвя много вкусно храната очарован съм ще препоръчам на приятели
Предимства
може да готви двя неща едновременно
Недостатъци
не намирам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
28/05/2025
България
Част от промоцията
Изключително удобен
Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!
Предимства
Удобен
Този отзив е направен за Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Този отзив е направен за Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома.
Тест, направен с наденици в лявата кошница, в сравнение с традиционните конвекторни фурни.
Тест, направен с наденици в лявата кошница, в сравнение с традиционните конвекторни фурни.