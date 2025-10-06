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  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате

Серия 3000Airfryer с двойна кошница

NA352/00

5
| (20) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
Philips Airfryer от серията 3000 с две кошници гарантира, че две ястия са горещи и готови едновременно. Насладете се на вкусно и здравословно готвене с голямо чекмедже за основни ястия за цялото семейство и по-малко чекмедже за гарнитури или единични ястия.
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Хрупкави, крехки и равномерно изпечени всеки път

Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате

  • Създаден да балансира ястията ви

  • 2 кошници, 2 размера

  • Точка 3 Готови по едно и също време

Хрупкави, крехки и равномерно изпечени с технология Rapid Air Plus

Хрупкави, крехки и равномерно изпечени с технология Rapid Air Plus

Без повече прегорели или недоопечени ястия. Нашият патентован дизайн оптимизира циркулацията на топлината, за да преминава не само около храната, но и през нея за най-добри резултати: хрупкава, крехка, равномерно приготвена храна всеки път.

2 чекмеджета и 2 размера, подходящи за всяко ястие

2 чекмеджета и 2 размера, подходящи за всяко ястие

Уреди Airfryer с 2 чекмеджета: голямото чекмедже е идеално за основни ястия, пържени картофи и всичко, което обичате най-много. Използвайте по-малкото чекмедже за гарнитури, зеленчуци и закуски.

Синхронизиране на готвенето и в двете страни.

Синхронизиране на готвенето и в двете страни.

Автоматично синхронизиране на времето за готвене в 2-те чекмеджета, така че цялата храна да е готова да бъде сервирана едновременно. Получавате едно ястие, прясно и топло.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

20

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

06/10/2025

България

България

двете кошници са много голямо улеснение

харесвам възможноста да приготвяш две ястия едновременно

Предимства

може да готви двя неща едновременно

Недостатъци

не намирам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

18/07/2025

България

България

Продукта е лесен за ползване

Уреда приготвя много вкусно храната очарован съм ще препоръчам на приятели

Предимства

може да готви двя неща едновременно

Недостатъци

не намирам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

28/05/2025

България

България

Изключително удобен

Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!

Предимства

Удобен

Този отзив е направен за Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Този отзив е направен за Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

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      1. В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома.

      2. Тест, направен с наденици в лявата кошница, в сравнение с традиционните конвекторни фурни.

      3. Тест, направен с наденици в лявата кошница, в сравнение с традиционните конвекторни фурни.