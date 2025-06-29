Най-добрият комплект за оформяне
17 в 1: лице, глава и тяло
Прецизен гребен от висок клас
Уникална технология на OneBlade
Тримерът се предлага с 17 инструмента, с които можете да подстригвате и оформяте окосмяването по лицето си, да подстригвате косата си и да се грижите за окосмяването по тялото си, като така удобно покрива всички нужди, свързани с грижата за тялото.
Нашият първокласен прецизен гребен с 11 настройки за дължина на стъпки по 0,2 мм от 1 до 3 мм осигурява максимална прецизност за подстригване на точната дължина, която искате, за да изглеждате перфектно.
Бързодвижещият се режещ елемент на тримера (6000 движения в минута) осигурява мощност дори и за най-дългата коса, с плъзгащо се покритие и заоблени върхове за защита на кожата ви, за да можете удобно да оформяте и бръснете брадата си. Почистете бузите, брадичката и шията, за да оформите брадата си прецизно.
4.7
от 5
302
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Desislav
29/06/2025
България
Топ е, имах серия 7000, сега съм този модел и съм много доволен, много ми хареса и oneblade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9553/15 Серия 9000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9553/15 Серия 9000
Kirito
12/05/2024
България
Продуктът е страхотен
Отдавна не бях попадал на машинка за подстригване, която да подстригва толкова добре. Самобръсначката също е добра, въпреки че е по-старият модел.
Предимства
Тримерът подстригва страхотно.
Недостатъци
В момента не се сещам.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9555/15 Серия 9000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9555/15 Серия 9000
kartofa
07/09/2022
България
Потвърден купувач
уникален
срахотен продукт препоръчвам го на всеки да си го купи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 9000 MG9710/90 "12 в 1", лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 9000 MG9710/90 "12 в 1", лице, коса и тяло
Опцията за бързо зареждане осигурява достатъчно мощност за една сесия на подстригване
Въз основа на 2, 3 пъти подстригване на окосмяването на лицето на седмица, всяка сесия средно от 11,5 минути
При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката