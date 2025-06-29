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  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана
  • Прецизност от неръждаема стомана

All-in-One Trimmer 9000 SeriesТример 17 в 1

MG9535/15

4.7
| (302) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Прецизност от неръждаема стомана
Създайте своята индивидуална визия с комплекта за оформяне за лице, глава и тяло с всички необходими компоненти. Този уникален комплект комбинира нашия най-усъвършенстван и издръжлив тример и OneBlade, като предлага прецизността и гъвкавостта, необходима, за да постигнете желания от вас стил.
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Прецизно подрязване, остри ръбове и удобно бръснене

Прецизност от неръждаема стомана

  • Най-добрият комплект за оформяне

  • 17 в 1: лице, глава и тяло

  • Прецизен гребен от висок клас

  • Уникална технология на OneBlade

17 инструмента за всички нужди от грижа

17 инструмента за всички нужди от грижа

Тримерът се предлага с 17 инструмента, с които можете да подстригвате и оформяте окосмяването по лицето си, да подстригвате косата си и да се грижите за окосмяването по тялото си, като така удобно покрива всички нужди, свързани с грижата за тялото.

Равномерно подстригване с точна дължина за перфектния външен вид

Равномерно подстригване с точна дължина за перфектния външен вид

Нашият първокласен прецизен гребен с 11 настройки за дължина на стъпки по 0,2 мм от 1 до 3 мм осигурява максимална прецизност за подстригване на точната дължина, която искате, за да изглеждате перфектно.

Прецизни линии и остри ръбове с технологията OneBlade

Прецизни линии и остри ръбове с технологията OneBlade

Бързодвижещият се режещ елемент на тримера (6000 движения в минута) осигурява мощност дори и за най-дългата коса, с плъзгащо се покритие и заоблени върхове за защита на кожата ви, за да можете удобно да оформяте и бръснете брадата си. Почистете бузите, брадичката и шията, за да оформите брадата си прецизно.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

302

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

29/06/2025

България

България

Топ е, имах серия 7000, сега съм този модел и съм много доволен, много ми хареса и oneblade

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9553/15 Серия 9000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9553/15 Серия 9000

12/05/2024

България

България

Продуктът е страхотен

Отдавна не бях попадал на машинка за подстригване, която да подстригва толкова добре. Самобръсначката също е добра, въпреки че е по-старият модел.

Предимства

Тримерът подстригва страхотно.

Недостатъци

В момента не се сещам.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9555/15 Серия 9000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9555/15 Серия 9000

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

уникален

срахотен продукт препоръчвам го на всеки да си го купи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 9000 MG9710/90 "12 в 1", лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 9000 MG9710/90 "12 в 1", лице, коса и тяло

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      Откази от отговорност

      1. Опцията за бързо зареждане осигурява достатъчно мощност за една сесия на подстригване

      2. Въз основа на 2, 3 пъти подстригване на окосмяването на лицето на седмица, всяка сесия средно от 11,5 минути

      3. При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката