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All-in-One Trimmer 7000 Series Тример 15 в 1
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MG7935/15
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Ръководство за потребителя
All-in-One TrimmerГребен за вежди 6 mm
All-in-One TrimmerГребен за набола брада 1 mm
Multigroom/All-in-One-TrimmerМашинка за прецизно подстригване на брада
All-in-One-Trimmer/MultigroomТример за нос и уши
Режещ блок
ShaversПочистваща глава
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