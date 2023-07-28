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  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност

All-in-One Trimmer 7000 SeriesТример 15 в 1

MG7935/15

4.6
| (1800) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Един инструмент, изключителна прецизност
Нашият тример "всичко в едно" предлага необходимата гъвкавост и прецизност със 15 качествени инструмента, предназначени за лице, глава и тяло. Самозаточващите се ножчета остават толкова остри, колкото и в първия ден, а прецизният гребен от най-висока класа помага да постигнете желаната визия и стил.
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За лицето, косата и тялото

Един инструмент, изключителна прецизност

  • 15 в 1: за лице, глава и тяло

  • Прецизен гребен от висок клас

  • Самонаточващи се ножчета от стомана

  • Технология BeardSense

15 инструмента за всички нужди от грижа

15 инструмента за всички нужди от грижа

Тримерът се предлага с 15 инструмента, с които можете да подстригвате и оформяте окосмяването по лицето си, да подстригвате косата си и да се грижите за окосмяването по тялото си, като така удобно покрива всички нужди, свързани с грижата за тялото.

Равномерно подстригване с точна дължина за перфектния външен вид

Равномерно подстригване с точна дължина за перфектния външен вид

Нашият първокласен прецизен гребен с 11 настройки за дължина на стъпки по 0,2 мм от 1 до 3 мм осигурява максимална прецизност за подстригване на точната дължина, която искате, за да изглеждате перфектно.

Максимална прецизност с дълготрайна производителност

Максимална прецизност с дълготрайна производителност

Самозаточващите се стоманени остриета осигуряват допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригване, като остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

1800

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

28/07/2023

България

България

Уникални характеристики

Уникален уред, съчетаващ в себе си всичко необходимо за лице, коса и тяло на невероятна цена.

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

10/05/2023

България

България

Топ продукт на топ цена

Всички приставки влизат в употреба. Батерията държи повече от очакванията ми. Съотношение цена качество топ!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

24/10/2022

България

България

Невероятна машинка

Невероятна машинка. Много добра изработка. За парите е перфектна. Перфектно постригва, бръсне и оформя.

Предимства

Дизайн. Качество. Екстри.

Недостатъци

Няма. Единствено основния бърснач за подстригване е по-тесен, но това не е проблем, просто е въпрос на свикване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на 2,3 пъти подстригване на окосмяването на лицето на седмица, всяка сесия на средно 11,5 минути

      2. Опцията за бързо зареждане осигурява достатъчно мощност за една сесия на подстригване

      3. При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката