15 в 1: за лице, глава и тяло
Прецизен гребен от висок клас
Самонаточващи се ножчета от стомана
Технология BeardSense
Тримерът се предлага с 15 инструмента, с които можете да подстригвате и оформяте окосмяването по лицето си, да подстригвате косата си и да се грижите за окосмяването по тялото си, като така удобно покрива всички нужди, свързани с грижата за тялото.
Нашият първокласен прецизен гребен с 11 настройки за дължина на стъпки по 0,2 мм от 1 до 3 мм осигурява максимална прецизност за подстригване на точната дължина, която искате, за да изглеждате перфектно.
Самозаточващите се стоманени остриета осигуряват допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригване, като остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата.
4.6
от 5
1800
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
TedyBoy m
28/07/2023
България
Уникални характеристики
Уникален уред, съчетаващ в себе си всичко необходимо за лице, коса и тяло на невероятна цена.
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Bozh
10/05/2023
България
Топ продукт на топ цена
Всички приставки влизат в употреба. Батерията държи повече от очакванията ми. Съотношение цена качество топ!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
24/10/2022
България
Невероятна машинка
Невероятна машинка. Много добра изработка. За парите е перфектна. Перфектно постригва, бръсне и оформя.
Предимства
Дизайн. Качество. Екстри.
Недостатъци
Няма. Единствено основния бърснач за подстригване е по-тесен, но това не е проблем, просто е въпрос на свикване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Въз основа на 2,3 пъти подстригване на окосмяването на лицето на седмица, всяка сесия на средно 11,5 минути
Опцията за бързо зареждане осигурява достатъчно мощност за една сесия на подстригване
При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката